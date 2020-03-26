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26 березня 2020, четвер, 14:56 6
Політика 2020-03-26T14:59:47+02:00
Українські Новини
Студенти будуть здавати іспити і заліки дистанційно, а ЄДКІ - у звичайному режимі

Студенти будуть здавати іспити і заліки дистанційно, а ЄДКІ - у звичайному режимі

Ольга Фандорина
Карантин, Сесія, вищі навчальні заклади, Карантин в інститутах, Сесія-2020

Навчальний рік для студентів вищих навчальних закладів закінчать у встановлені терміни. Однак іспити і заліки студенти будуть здавати в дистанційному режимі, тоді як вступну кампанію змістять у часі через продовження карантину і введення надзвичайної ситуації.

Про це під час брифінгу розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Екзаменаційно-залікові сесії вищі навчальні заклади зможуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджувався закладом вищої освіти. У разі, якщо обов'язково провести аудиторну роботу - лабораторні заняття або ті заняття, які студенти не можуть виконувати дистанційно, то такі роботи обов'язково будуть перенесені на наступний навчальний рік", - заявила Мандзій.

 

Дистанційно не будуть проведені єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестації тих людей, хто отримує кваліфікацію доктора філософії або доктора мистецтв, або доктора наук.

Раніше Українські Новини писали про безкоштовних сайтах і в додатках, які допоможуть при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, а також про те, як підтягти англійську за три тижні карантину.

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