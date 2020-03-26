Студенти будуть здавати іспити і заліки дистанційно, а ЄДКІ - у звичайному режимі

Навчальний рік для студентів вищих навчальних закладів закінчать у встановлені терміни. Однак іспити і заліки студенти будуть здавати в дистанційному режимі, тоді як вступну кампанію змістять у часі через продовження карантину і введення надзвичайної ситуації.

Про це під час брифінгу розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Екзаменаційно-залікові сесії вищі навчальні заклади зможуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджувався закладом вищої освіти. У разі, якщо обов'язково провести аудиторну роботу - лабораторні заняття або ті заняття, які студенти не можуть виконувати дистанційно, то такі роботи обов'язково будуть перенесені на наступний навчальний рік", - заявила Мандзій.

Дистанційно не будуть проведені єдиний державний кваліфікаційний іспит та атестації тих людей, хто отримує кваліфікацію доктора філософії або доктора мистецтв, або доктора наук.

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