Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

В той час, як на думку експертів новий закон про СБУ варто прийняти якомога швидше, Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби безпеки України Олександра Якушева.

Про це йдеться в указі №114 від 25 березня, передають Українські Новини.

"Призначити Якушева Олександра Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", - сказано в ньому.

В 2015 році підполковник Якушев працював помічником голови СБУ - начальником відділу відомства апарату голови СБУ.

Також Зеленський змінив начальника управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області і призначив у Сумській і Чернігівській.

Як повідомляється в указах №115-118 від 25 березня, президент звільнив начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича, який пропрацював на цій посаді з 11 вересня 2019 року, а до цього очолював управління в Івано-Франківській області та був заступником начальника головного управління у Київській області та Києві.

Замість нього призначений Роман Дудін, відкрита інформація про біографію якого відсутня.

В Сумській області начальником управління став Олег Салюк, а в Чернігівській - Павло Ревунів.

Салюк раніше був заступником начальника управління СБУ в Івано-Франківській області, коли його очолював Найдич, а Ревунів - заступником начальника управління в Чернігівській області.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки і призначив його заступником голови СБУ.

У березні Зеленський вніс у парламент законопроєкт про реформу СБУ.