Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

В той час, як на думку експертів новий закон про СБУ варто прийняти якомога швидше, Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби безпеки України Олександра Якушева. Про це йдеться в указі №114 від 25 березня, передають Українські Новини. "Призначити Якушева Олександра Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", - сказано в ньому. В 2015 році підполковник Якушев працював помічником голови СБУ - начальником відділу відомства апарату голови СБУ. Також Зеленський змінив начальника управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області і призначив у Сумській і Чернігівській. Як повідомляється в указах №115-118 від 25 березня, президент звільнив начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича, який пропрацював на цій посаді з 11 вересня 2019 року, а до цього очолював управління в Івано-Франківській області та був заступником начальника головного управління у Київській області та Києві. Замість нього призначений Роман Дудін, відкрита інформація про біографію якого відсутня. В Сумській області начальником управління став Олег Салюк, а в Чернігівській - Павло Ревунів. Салюк раніше був заступником начальника управління СБУ в Івано-Франківській області, коли його очолював Найдич, а Ревунів - заступником начальника управління в Чернігівській області. Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки і призначив його заступником голови СБУ. У березні Зеленський вніс у парламент законопроєкт про реформу СБУ.