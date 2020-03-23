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23 марта 2020, понедельник, 17:16 27
Силовые структуры 2020-03-23T17:20:35+02:00
Українські Новини
Новый закон об СБУ стоит принять как можно быстрее, - эксперты

Новый закон об СБУ стоит принять как можно быстрее, - эксперты

Ярина Вацяк
СБУ, закон об СБУ
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Реформа Службы безопасности Украины позволит лучше противодействовать угрозам национальной безопасности, которые постоянно эволюционируют. Поэтому новый закон о СБУ следует принять как можно скорее.

Такое мнение выразили эксперты, анализируя законопроект о СБУ, поданный в парламент Президентом Владимиром Зеленским, пишет "Укринформ".

"Этот закон является определенным образом эволюционным. Он по крайней мере не разрушает то, что есть, а вместе с УПК способен построить новую эффективную структуру. Это своеобразный "кодекс" службы - более современный, чем тот, который был с 1992 года и уже полностью выхолощенный изменениями и дополнениями", - считает адвокат "Столичной коллегии адвокатов" Геннадий Дубов.

Политолог Андрей Вигиринский подчеркивает, что новый закон о СБУ содержит достаточно широкие рамки полномочий, поскольку детально спрогнозировать риски для нацбезопасности невозможно. "Еще 10-20 лет тому назад о тех же киберугрозах нельзя было говорить как о чем-то реальном, а эволюция угроз происходит постоянно", - сказал Вигиринский.

Эксперты объяснили, какие основные требования общества к СБУ и то, как они будут реализованы в новом законе.

Например, ранее органы прокуратуры могли привлекать следователей СБУ к своим досудебным расследованиям. А бизнес воспринимал приход на предприятие оперативника как давление. "В законе это убирается и ставится прямой запрет на привлечение Службы безопасности", - подчеркнул Дубов.

Эксперты подчеркивают, что многие аспекты работы спецслужбы должны оставаться непубличными, например контрразведка, разработка и прогнозирование рисков, работа оперативников под прикрытием. "Если бы отбору таких кадров предшествовало открытое интервьюирование, то представители гражданского общества, делегированные отдельными посольствами, были бы осведомлены относительно всего оперативного состава спецслужбы", - отметил Вигиринський.

Он прогнозирует, что законопроект может быть принят во втором-третьем квартале

Как сообщалось, в марте Зеленский внес в парламент законопроект о реформе СБУ.

 

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