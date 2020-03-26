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26 марта 2020, четверг, 13:14 246
Общество 2020-03-26T13:14:37+02:00
Українські Новини
Глава МОЗ Емец заявил, что деньги нужно тратить не на трупы, а на еще живых людей моложе 65

Глава МОЗ Емец заявил, что деньги нужно тратить не на трупы, а на еще живых людей моложе 65

Ольга Фандорина
Интервью, Медицина, Здравоохранение, Министр здравоохранения, Илья Емец

Помимо того, что Кабинет Министров намерен создать стабилизационный фонд для поддержки граждан и бизнеса во время карантина в 200 млрд гривен, Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что средства надо выделять на еще живых людей, а не на трупы.

Об этом он заявил в "Большом интервью"   на телеканале “112 Украина”.

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – сказал Илья Емец.

На видео с 15 мин. 30 сек.

Напомним, медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19.

Потому что в Украине рассчитанный наихудший сценарий развития коронавируса, сопоставим с Италией.

Больше новостей о: Интервью Медицина Здравоохранение Министр здравоохранения Илья Емец

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