Коронавірус в Києві: що робити тим, хто не підписав декларацію з сімейним лікарем

Пацієнти, які не підписали декларації з сімейним лікарем, все одно мають право отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Про це під час брифінгу сьогодні, 26 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за його словами, незважаючи на відсутність декларації під час карантину пацієнти в Києві повинні отримувати медичну допомогу за місцем проживання.

Однак Кличко зазначив, що велика перевага у тих, хто підписав декларацію. Зокрема, право на безкоштовний аналіз.

Також ті, хто підписав декларацію, можуть отримувати ліки у рамках програми, яку фінансує місто.

"Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргами на високу температуру, тиск, сильний біль, лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест і призначить лікування. У разі необхідності направить в один із семи визначених лікувальних закладів", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру.