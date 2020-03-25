Коронавирус не помеха. Проректора Госэкоакадемии поймали на взятке

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона задокументировала получения 70 тыс. гривен взятки проректором Госэкоакадемии.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Согласно процессуальному руководству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 70 тыс. гривен проректором Государственной экологической академии последипломного образования.

Проректора Академии задержали

Установлено, что в феврале 2020 указанное должностное лицо выразило директору одного из частных предприятий требование о предоставлении ему неправомерной выгоды за влияние на уполномоченных лиц Государственной экологической инспекции по формальному проведению последними плановых и внеплановых проверок данного предприятия.

Размер взятки составил 70 000 гривен

25.03.2020, после получения неправомерной выгоды в размере 70 тыс. гривен подозреваемый задержан, а предмет преступления был изъят.

Задержание произошло следователями СУ ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области.

Сейчас задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

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