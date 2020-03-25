Коронавирус не помеха. Проректора Госэкоакадемии поймали на взятке

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона задокументировала получения 70 тыс. гривен взятки проректором Госэкоакадемии. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. Согласно процессуальному руководству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 70 тыс. гривен проректором Государственной экологической академии последипломного образования. Проректора Академии задержали Установлено, что в феврале 2020 указанное должностное лицо выразило директору одного из частных предприятий требование о предоставлении ему неправомерной выгоды за влияние на уполномоченных лиц Государственной экологической инспекции по формальному проведению последними плановых и внеплановых проверок данного предприятия. Размер взятки составил 70 000 гривен 25.03.2020, после получения неправомерной выгоды в размере 70 тыс. гривен подозреваемый задержан, а предмет преступления был изъят. Задержание произошло следователями СУ ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождения Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области. Сейчас задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Как сообщали Українські Новини, полицейские накрыли крупную махинацию фирмы, которая занималась изготовлением искусственного покрытия для футбольных полей. Ранее суд отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна ("Батькiвщина").