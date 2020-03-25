Украина привезет материалы против распространения коронавируса из Китая через Россию, - Кулеба

Украина намерена осуществить транзит материалов против распространения коронавируса, которым заразились 423 тыс. человек, из Китая через Россию.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в эфире канала "Украина", передают Українськi Новини.



"Мы выявили дипломатическое желание провести этот транзит", - сказал Кулеба.



Он отметил, что Россия пока дипломатически этот вопрос не обсуждает.



Кроме того, Кулеба сообщил, что Россия эвакуирует своих граждан из Украины, а Украина из России.



Как сообщали Українськi Новини, Кулеба попросил министра иностранных дел Дании Кофода не допустить снятия с России санкций во время эпидемии коронавируса.



Ранее Зеленский сообщил, что Китай передаст Украине до 23 марта 10 млн лабораторных тестов и 400 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок и 10 тыс. литров дезинфектора для борьбы с коронавирусом.



Кроме того, Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса.



Тем временем в Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.