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25 марта 2020, среда, 19:53 179
Внешняя политика 2020-03-25T19:55:04+02:00
Українські Новини
Украина привезет материалы против распространения коронавируса из Китая через Россию, - Кулеба

Украина привезет материалы против распространения коронавируса из Китая через Россию, - Кулеба

Валерия Драгомирова
Украина, Россия, Китай, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Украина намерена осуществить транзит материалов против распространения коронавируса, которым заразились 423 тыс. человек, из Китая через Россию.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в эфире канала "Украина", передают Українськi Новини.

"Мы выявили дипломатическое желание провести этот транзит", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Россия пока дипломатически этот вопрос не обсуждает.

Кроме того, Кулеба сообщил, что Россия эвакуирует своих граждан из Украины, а Украина из России.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба попросил министра иностранных дел Дании Кофода не допустить снятия с России санкций во время эпидемии коронавируса.

Ранее Зеленский сообщил, что Китай передаст Украине до 23 марта 10 млн лабораторных тестов и 400 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок и 10 тыс. литров дезинфектора для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса. 

Тем временем в Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе

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