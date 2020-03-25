"Укрпошта" доставляє газети, але частина редакцій через карантин змушена припинити роботу, – НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що абсолютна більшість газет, особливо регіональна преса, продовжує виходити в світ, тому й на карантині громадяни отримують важливу місцеву інформацію.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Водночас, періодика, яка призупиняє вихід, планує компенсувати читачам невихід збільшеним обсягом видань у післякарантинний період. Головне, чого необхідно уникнути у майбутньому, це - банкрутства газет", - зазначив голова НСЖУ.

Українські газети тримаються, але ситуація з регулярним друком преси лишається напруженою. Видання, чий сукупний тираж складає до 10% передплатного об’єму в країні, попередили поштового оператора "Укрпошта" про припинення виходу через карантин.

Хтось таким чином намагається вберегти від потенційної небезпеки колектив та читачів-пенсіонерів, які особливо чутливі до коронавірусної хвороби, комусь через паралізований рух транспорту, просто не виходить добиратися до місця роботи.

Причини різні, проте всі редакції, які прийняли непросте рішення тимчасово зупинити вихід газет, запевняють, що вже найближчим часом робота відновиться, а читачі отримають спецвипуски чи збільшений обсяг видань.

НСЖУ проінформувала, що поки новини газетярів можна знайти в Інтернеті, де робота не припиняється.