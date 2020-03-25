підписатися на розсилку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • "Укрпошта" доставляє газети, але частина редакцій через карантин змушена припинити роботу, – НСЖУ
25 березня 2020, середа, 15:51 25
ЗМІ 2020-03-25T17:45:03+02:00
Українські Новини
"Укрпошта" доставляє газети, але частина редакцій через карантин змушена припинити роботу, – НСЖУ

"Укрпошта" доставляє газети, але частина редакцій через карантин змушена припинити роботу, – НСЖУ

Ірина Дорофейчук
Карантин, НСЖУ, Укрпошта, Сергій Томіленко, Коронавірус
Сергій Томіленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергій Томіленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що абсолютна більшість газет, особливо регіональна преса, продовжує виходити в світ, тому й на карантині громадяни отримують важливу місцеву інформацію.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Водночас, періодика, яка призупиняє вихід, планує компенсувати читачам невихід збільшеним обсягом видань у післякарантинний період. Головне, чого необхідно уникнути у майбутньому, це - банкрутства газет", - зазначив голова НСЖУ.

Українські газети тримаються, але ситуація з регулярним друком преси лишається напруженою. Видання, чий сукупний тираж складає до 10% передплатного об’єму в країні, попередили поштового оператора "Укрпошта" про припинення виходу через карантин.

Хтось таким чином намагається вберегти від потенційної небезпеки колектив та читачів-пенсіонерів, які особливо чутливі до коронавірусної хвороби, комусь через паралізований рух транспорту, просто не виходить добиратися до місця роботи.

Причини різні, проте всі редакції, які прийняли непросте рішення тимчасово зупинити вихід газет, запевняють, що вже найближчим часом робота відновиться, а читачі отримають спецвипуски чи збільшений обсяг видань.

НСЖУ проінформувала, що поки новини газетярів можна знайти в Інтернеті, де робота не припиняється.

Більше новин про: Карантин НСЖУ Укрпошта Сергій Томіленко Коронавірус

НСЖУ просить уряд надати податкові пільги друкован...
Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про...
Бажання "Укрпошти" монопольно доставляти ліки викл...
"Наш край" вимагає відновити жорсткий контроль над...
Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома"
Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями
Новини
Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома" 17:54
Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон 17:45
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 201 591 людина, - МОЗ 17:38
Виробник штучного покриття для футбольних полів завдав збитків держбюджету на суму 9,4 млн гривень 17:33
У Британії українцям, заблокованим через карантин, продовжать візи 17:20
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента 08:21
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok