Самые крупные отели в Киеве закрылись на период карантина

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию и всязи с этим гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv и InterContinental Kyiv приостановили работу на время карантина.

Об этом говорится в сообщениях гостиниц, передают Українськi Новини.

"Дорогие гости, в связи с усилением карантинных мер Fairmont Grand Hotel Kyiv временно закрыл свои двери. Безопасность наших клиентов и партнеров является нашим приоритетом, поэтому отель строго следует указаниям Киевской городской государственной администрации и принимает все необходимые меры для обеспечения их благополучия", - сказано в сообщении гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv.

О временном закрытии 23 марта также сообщил InterContinental Kyiv на своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время отель Hilton до 3 апреля приостановил работу бара и ресторана для посетителей, кухни работают на доставку.

Гостиничный оператор Radisson Hotel Group временно приостановил работу гостиниц Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska и Radisson Blu Hotel Podil.

Об этом говорится в сообщении гостиниц на страницах в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Этот отель временно закрыт", - сказано в сообщении Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska.

Также о приостановке работы сообщила гостиница Radisson Blu Hotel Podil.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 25 марта в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Тем временем Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.