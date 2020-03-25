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25 марта 2020, среда, 16:00 1384
Общество 2020-03-25T16:03:13+02:00
Українські Новини
Самые крупные отели в Киеве закрылись на период карантина

Самые крупные отели в Киеве закрылись на период карантина

Таня Войтюк
Radisson Royal Hotel, отели, Hilton Kiev, FairmontGrandHotelKyiv, карантин в Киеве
Отель Hilton. Фото: booking
Отель Hilton. Фото: booking

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию и всязи с этим гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv и InterContinental Kyiv приостановили работу на время карантина. 

Об этом говорится в сообщениях гостиниц, передают Українськi Новини.

"Дорогие гости, в связи с усилением карантинных мер Fairmont Grand Hotel Kyiv временно закрыл свои двери. Безопасность наших клиентов и партнеров является нашим приоритетом, поэтому отель строго следует указаниям Киевской городской государственной администрации и принимает все необходимые меры для обеспечения их благополучия", - сказано в сообщении гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv.

О временном закрытии 23 марта также сообщил InterContinental Kyiv на своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время отель Hilton до 3 апреля приостановил работу бара и ресторана для посетителей, кухни работают на доставку.

Гостиничный оператор Radisson Hotel Group временно приостановил работу гостиниц Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska и Radisson Blu Hotel Podil.

Об этом говорится в сообщении гостиниц на страницах в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Этот отель временно закрыт", - сказано в сообщении Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska.

Также о приостановке работы сообщила гостиница Radisson Blu Hotel Podil.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 25 марта в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Тем временем Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

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