СБУ підозрює "Укрзалізницю" в переплаті 80 млн гривень через завищення вартості закупівель

Служба безпеки України підозрює посадовців Філії "Центр забезпечення виробництва" Акціонерного товариства (АТ) "Українська залізниця" у змові в 2017-2019 роках з власниками низки фірм, що дозволило шляхом завищення вартості закупівель на тендерах привласнити біля 80 млн гривень.

Про це повідомив проект "Наші гроші", посилаючись на ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження №42020000000000288.

Слідство підозрює, що в 2017-2019 роках посадовці "Центру забезпечення виробництва" під час проведення торгів сприяли низці фірм для отримання державних замовлень на постачання для структурних підрозділів залізниці кабельно-провідникової продукції. Мова йде про ТОВ "Пластім", ТОВ "ТД "Кабель Центр", ТОВ "Еней", ТОВ "Техеоектропром" та ТОВ "ММ Буденерго".

Замовник завищував очікувану вартість закупівлі приблизно на 20-30% від їх ринкової вартості. Це нібито відбувалося шляхом фальсифікації документів щодо дослідження ринку пропозицій на предмети закупівель.

В судових ухвалах як приклад наводиться закупівля кабельної продукції, за результатами якої у листопаді 2019 року було укладено угоду з ТОВ "ТД "Кабель Центр" як переможцем по двом лотам на постачання 62 найменувань кабельно-провідникової продукції на загальну суму понад 22 млн гривень. На думку слідства, ціни поставки були завищені приблизно на 5-7 млн гривень. (20-30% від ринкової вартості).

На думку СБУ, аналогічно були завищені ціни на інших торгах "Центру забезпечення виробництва". Гроші потім переводилися в готівку, частина від суми договорів в якості "відкату" була передана службовим особам "Укрзалізниці".

"Таким чином, службові особи ТОВ "Пластім", ТОВ "ТД "Кабель Центр", ТОВ "Еней", ТОВ "Техелектропром", ТОВ "ММ Буденерго", діючи за попередньою змовою з службовими особами філії "Центр забезпечення виробництва" Акціонерного товариства "Українська залізниця" та його структурними підрозділами, протягом 2017-2019 років систематично вчиняли дії, направленні на привласнення коштів державного підприємства на загальну суму близько 80 млн гривень", – вказано в судовій ухвалі.

У відповідь на клопотання суд дозволив тимчасовий доступ до реєстраційних документів приватних фірм з можливістю їх копіювання. Це перші звернення до суду слідчих СБУ в цій кримінальній справі.

Власником ТОВ "Пластім" з кінця 2019 року вказаний Євгеній Лобко. До цього останні роки фірма належала Олексію Салапаю та Галині Ткаченко. За даними "Прозорро", фірма в 2017-2019 роках взяла участь в тендерах "Центру забезпечення виробництва" на очікувану вартість 168,32 млн гривень, але не отримала жодного замовлення.

Власником ТОВ "ТД "Кабель Центр" вказаний Ігор Борсук. Фірма отримала замовлень на 65,98 млн гривень, всі угоди з одним замовником – "Центр забезпечення виробництва".

ТОВ "Еней" з 2017 року отримало замовлень на 302,67 млн гривень. Найбільшим замовником фірми був саме "Центр забезпечення виробництва", з яким укладено угод на 238,54 млн гривень. Власником "Еней" вказаний Володимир Котляр, а директором Сергій Кондратенко. Підприємство є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про постачання російських кабелів "Центру забезпечення виробництва" за завищеними на 225 млн гривень цінами. Тоді мова йшла про угоди в 2016-2018 роках.

У цій справі також серед підозрюваних ТОВ "Техелектропром", що фігурує у нинішньому розслідуванні СБУ. Протягом 2017-2018 років фірма уклала з "Центром забезпечення виробництва" угод на 135,21 млн гривень. З серпня 2018 року вона перестала отримувати держзамовлення. Це співпало зі зміною директора фірми – замість Миколи Єгорцова посаду зайняв Олексій Колінько. Нині власниками фірми вказані Олександр Дунчич та Ігор Жабюк.

ТОВ "ММ Буденерго" з 2017 року отримало замовлень на 116,81 млн гривень, але в цей період жодного замовлення від "Центру забезпечення виробництва", хоча приймало участь в його тендерах. Власниками фірми є Дмитро Малоєд та Наталія Маріненко.

Таким чином, учасники розслідування СБУ №42020000000000288 в 2017-2019 роках за даними "Прозорро" отримали замовлень на постачання різної продукції "Центру забезпечення виробництва" на загальну суму 439,73 млн гривень.

Нагадаємо, 18 березня заступником директора філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" був призначений Юрій Шиганов. Він фігурує в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про переплату 250 млн гривень фірмам, що були пов’язані з оточення колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олега Гладковського. Мова йде про завищення цін закупівлі в 2016 році Житомирським бронетанковим заводом, відділ матеріально-технічного забечзпечення якого тоді очолював Шиганов.