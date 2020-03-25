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25 марта 2020, среда, 15:26 242
Политика мира 2020-03-25T15:26:14+02:00
Українські Новини
ЕС поддержал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии

ЕС поддержал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Переговоры, Албания, Вступление в ЕС, Северная Македония
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

После того, как в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, 24 марта совет ЕС по иностранным делам принял решение о начале переговоров о членстве Албании и Северной Македонии. Об этом передает DW.

"Мы пришли к политическому решению о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией", - заявила министр поевропейским делам Хорватии Андрея Метелько-Згомбич, которая председательствовала на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. 

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней.

29 мая 2019 Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.

Как сообщали Українські Новини, ранее Македония официально изменила название. Вместо этого появилась Северная Македония.

Также Украина договорилась о "безвизе" с Северной Македонией.

Ранее Албания присоединились к продлению санкций ЕС против РФ.

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