ЕС поддержал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии

После того, как в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, 24 марта совет ЕС по иностранным делам принял решение о начале переговоров о членстве Албании и Северной Македонии. Об этом передает DW.

"Мы пришли к политическому решению о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией", - заявила министр поевропейским делам Хорватии Андрея Метелько-Згомбич, которая председательствовала на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней.

29 мая 2019 Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.

Как сообщали Українські Новини, ранее Македония официально изменила название. Вместо этого появилась Северная Македония.

Также Украина договорилась о "безвизе" с Северной Македонией.

Ранее Албания присоединились к продлению санкций ЕС против РФ.