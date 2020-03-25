ЕС поддержал начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии

После того, как в октябре президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, 24 марта совет ЕС по иностранным делам принял решение о начале переговоров о членстве Албании и Северной Македонии. Об этом передает DW. "Мы пришли к политическому решению о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией", - заявила министр поевропейским делам Хорватии Андрея Метелько-Згомбич, которая председательствовала на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции. Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней. 29 мая 2019 Европейская Комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок. Как сообщали Українські Новини, ранее Македония официально изменила название. Вместо этого появилась Северная Македония. Также Украина договорилась о "безвизе" с Северной Македонией. Ранее Албания присоединились к продлению санкций ЕС против РФ.