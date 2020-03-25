Арктический холод принесет заморозки до -10: прогноз погоды на 26 марта

Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07

В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30

Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47

"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11