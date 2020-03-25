Арктический холод принесет заморозки до -10: прогноз погоды на 26 марта

В то время, как в Украину ворвался арктический холод, 26 марта в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +8…+13 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +12…+14 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +9…+14 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +9…+15 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +10…+15 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов. Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло. Ранее синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.