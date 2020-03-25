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25 марта 2020, среда, 21:00 343
Общество 2020-03-25T21:00:01+02:00
Українські Новини
Арктический холод принесет заморозки до -10: прогноз погоды на 26 марта

Арктический холод принесет заморозки до -10: прогноз погоды на 26 марта

Анна Рудык
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Заморозки. Фото: fotokto
Заморозки. Фото: fotokto

В то время, как в Украину ворвался арктический холод, 26 марта в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло.

Ранее синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.

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