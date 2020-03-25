Страховщики готовы платить страховку за заболевание коронавирусом COVID-19

Компании по страхованию здоровья готовы признать коронавирус (COVID-19), которым заразились в мире больше 400 тысяч человек, страховым случаем и компенсировать затраты на лекарства.

Об этом страховые компании "PZU Украина" и "ТАС" сообщили Українським Новинам.

"Согласно действующему алгоритму работы медицинских учреждений страны, если у застрахованного обнаружены признаки вируса, оказать медицинскую помощь ему могут только государственные специализированные больницы. В Украине четко установлен перечень госбольниц, которые будут принимать людей в указанных случаях. Согласно правилам Минздрава, будет вызвана государственная скорая помощь, которая отвезет застрахованное лицо в одну из определенных перечнем больниц. В больнице бесплатно будет проведен экспресс-тест на COVID-19. В случае положительного результата - лечение будет проводиться бесплатно в условиях полной изоляции той же больницы", - отметила страховая компания "PZU Украина".

Также СК подчеркнула, что, по действующим договорам, компания обеспечит лекарствами, которых не будет в больнице.

Отмечается, что ни одна частная клиника не может принять больного с подозрением на COVID-19.

"Это же касается систем тестирования на вирус, которые были закуплены Минздравом, и указанное тестирование можно пройти только по направлению врачей госбольниц", - сообщила страховая компания.

Также компания подчеркнула, что для застрахованных клиентов будет обеспечена предварительная поддержка и консультация.

В свою очередь СК "ТАС" сообщила, если официального объявления эпидемии в Украине не произойдет, то в случае диагностирования вируса COVID-19 у застрахованного лица упомянутый диагноз будет признан страховым случаем и компания осуществит страховые выплаты, которые могут быть вызваны диагностикой COVID-19, по всем действующим договорам.

"А именно: потеря жизни застрахованного лица во время действия договора страхования; критические заболевания; установление инвалидности застрахованного лица во время действия договора страхования; скорая медицинская помощь с госпитализацией; госпитализация; хирургическое вмешательство, а также реабилитация", - отметила СК "ТАС".

Также компания подчеркнула, что в случае официального объявления эпидемии застрахованному лицу будет осуществлена страховая выплата по всем действующим договорам страхования в полном объеме по следующим рискам: утрата жизни во время действия договора страхования и критические заболевания.

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.