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25 марта 2020, среда, 13:20 827
Общество 2020-03-25T13:20:45+02:00
Українські Новини
В Одесской области у прокурора подозревают коронавирус

В Одесской области у прокурора подозревают коронавирус

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус у чиновника

Прокурор госпитализирован с подозрением на коронавирус, которым заразились в мире больше 400 тысяч человек, в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в прокуратуре.

Прокурор недавно вернулся из-за границы и почувствовал недомогание.

На данный момент он находится в инфекционном отделении больницы в Одесской области.

Из симптомов у него только температура.

Тем временем, при входе в здание Офиса генпрокурора начали мерять всем температуру тела.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.

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