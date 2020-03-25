В Одесской области у прокурора подозревают коронавирус

Прокурор госпитализирован с подозрением на коронавирус, которым заразились в мире больше 400 тысяч человек, в Одесской области. Об этом Українським Новинам сообщили в прокуратуре. Прокурор недавно вернулся из-за границы и почувствовал недомогание. На данный момент он находится в инфекционном отделении больницы в Одесской области. Из симптомов у него только температура. Тем временем, при входе в здание Офиса генпрокурора начали мерять всем температуру тела. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома. Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.