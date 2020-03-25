В Одесской области у прокурора подозревают коронавирус

Прокурор госпитализирован с подозрением на коронавирус, которым заразились в мире больше 400 тысяч человек, в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в прокуратуре.

Прокурор недавно вернулся из-за границы и почувствовал недомогание.

На данный момент он находится в инфекционном отделении больницы в Одесской области.

Из симптомов у него только температура.

Тем временем, при входе в здание Офиса генпрокурора начали мерять всем температуру тела.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.