Черниговщина вошла в перечень шести лучших областей по динамике социально-экономического развития, - председатель Черниговской ОГА Прокопенко

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало результаты анализа социально-экономического развития регионов Украины по итогам 2019 года. Оценка осуществлена по 26 показателям, характеризующим ситуацию по 6 направлениям в различных сферах социально-экономического развития регионов.

По общему рейтингу Черниговщина поднялась на 4 позиции и заняла 15 место среди регионов, для сравнения по итогам 2018 была на 19 месте. Только 5 областей Украины показали такую ​​же или большую динамику развития - Одесская, Кировоградская, Запорожская, Львовская и Донецкая.

Черниговская область занимает второе место в Украине по индексу роста строительной продукции (увеличение в полтора раза по сравнению с предыдущим годом). 3 место - по объему производства продукции сельского хозяйства на душу населения (34,2 тысячи гривен), всеукраинский показатель: 21,2 тысячи гривен. 14-16 места - по индексу потребительских цен (104,3%). 18 позиция - по объему реализованной промышленной продукции в расчете на одного человека (34,3 тысячи гривен). По интегрированному направлению "Экономическая эффективность" Черниговская область занимает 13 место.

13 место область также заняла по направлению "Возобновляемая энергетика и энергоэффективность". По сравнению с 2018 годом рост на один пункт (с 14 места).

Черниговская область занимает 8 место в Украине по доле бюджетных учреждений, с которыми заключены энергосервисные договоры. 12-13 место - по доле суммарной мощности котельных на альтернативных видах топлива в регионе (16,3%, по Украине - 15,4%).

По направлению "Финансовая самодостаточность" Черниговская область заняла 14 место (поднялась на три позиции по сравнению с 2018 годом). Занимает 12-13 позицию по темпам роста доходов местных бюджетов (116,6%; по Украине - 115,8%); 12-15 место - по доходам местных бюджетов на одного человека (6,2 тысячи гривен; всеукраинский показатель - 7,4 тысячи гривен).

15 место Черниговщина имеет по интегрированному направлению "Эффективность рынка труда" (улучшено результат на 2 позиции).

По отдельным параметрам результаты такие:

8 место по сумме задолженности по выплате заработной платы в% к фонду оплаты труда (0,8%; Украина - 3,3%);

11 место - по показателю "Уровень занятости населения (по методологии Международной организации труда)" (59%; по Украине - 58,3%);

12-13 - по индексу реальной заработной платы (109,1%, по Украине - 109,8%);

20 - по уровню безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда) "(10,1%).

По направлению "Развитие инфраструктуры" также область заняла 15 место - рост на 9 позиций по сравнению с 2018 годом (с 24 места).

Места по показателям:

9 - по темпу роста объема принятого в эксплуатацию нового жилья (146%; по Украине - 126,9%);

16 - по объему принятого в эксплуатацию нового жилья в расчете на 10 000 человек населения (1443,4 м2; по Украине - 2634,9 м2);

17 - по объему грузооборота автомобильного и железнодорожного транспорта (2012,91 тысячи тонн-км на 1000 человек; по Украине - 2691,75 тысячи тонн-км).

По направлению "Инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество" область заняла 18 место.

При этом:

область занимает 8 место по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения с начала инвестирования (447,4 доллара США; по Украине - 855,5 доллара)

12 место - по объему экспорта товаров на одного человека (808,1 доллара США; по Украине - 1190,8 доллара)

14 место - по объему капитальных инвестиций на одного человека (7965,9 гривны, всеукраинский показатель - 13180,8 гривны).

- Черниговская область имеет одну из лучших динамик социально-экономического развития по итогам 2019 года. Есть четкий план как ее усилить - в конце прошлого года областной совет утвердил разработанную Стратегию устойчивого развития Черниговщины до 2027 года. Мы определили основные приоритеты, по которым будет развиваться область в дальнейшем. В частности, это - повышение конкурентоспособности региональной экономики, развитие человеческого потенциала, комфортные и безопасные условия для жизни людей. Активно работаем с инвесторами для привлечения в область капитала, в том числе иностранного, - комментирует председатель ОГА Андрей Прокопенко. - Очевидно, что нынешняя ситуация с вынужденными карантинными мероприятиями из-за коронавируса может иметь определенные негативные последствия. Сейчас делаем прогнозные расчеты и разрабатываем программы, чтобы минимизировать риски в различных сферах жизнедеятельности, в первую очередь экономике и сельском хозяйстве области. Знаем, как двигаться дальше.