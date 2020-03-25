Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України за підсумками 2019 року.

Оцінка здійснена за 26 показниками, що характеризують ситуацію за 6 напрямами у різних сферах соціально-економічного розвитку регіонів.

За загальним рейтингом Чернігівщина піднялась на 4 позиції та посіла 15 місце серед регіонів, для порівняння за підсумками 2018 року була на 19 місці.

Лише 5 областей України показали таку ж чи більшу динаміку розвитку – Одеська, Кіровоградська, Запорізька, Львівська та Донецька.

Чернігівська область має друге місце в Україні за індексом зростання будівельної продукції (збільшення у півтора рази в порівнянні з попереднім роком). 3 місце – за обсягом виробництва продукції сільського господарства на одну особу (34,2 тисячі гривень), всеукраїнський показник: 21,2 тисячі гривень. 14-16 місця – за індексом споживчих цін (104,3%). 18 позиція – за обсягом реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу (34,3 тисячі гривень). За інтегрованим напрямом "Економічна ефективність" Чернігівська область займає 13 місце.

13 місце область також посіла за напрямом "Відновлювана енергетика та енергоефективність". Порівняно із 2018 роком зростання на один пункт (з 14 місця).

Чернігівська область займає 8 місце в Україні за часткою бюджетних установ, з якими укладено енергосервісні договори. 12-13 місце – за часткою сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні (16,3%, по Україні – 15,4%).

За напрямом "Фінансова самодостатність" Чернігівська область посіла 14 місце (піднялась на три позиції порівняно з 2018 роком). Займає 12-13 позицію за темпом зростання доходів місцевих бюджетів (116,6%; по Україні – 115,8%); 12-15 місце – за доходами місцевих бюджетів на одну особу (6,2 тисячі гривень; всеукраїнський показник – 7,4 тисячі гривень).

15 місце Чернігівщина має за інтегрованим напрямом "Ефективність ринку праці" (покращено результат на 2 позиції).

За окремими параметрами результати такі:

8 місце по сумі заборгованості з виплати заробітної плати у % до фонду оплати праці (0,8%; Україна – 3,3%);

11 місце – за показником "Рівень зайнятості населення (за Методологією Міжнародної організації праці)" (59%; по Україні – 58,3%);

12-13 – за індексом реальної зарплати (109,1%, по Україні – 109,8%);

20 – за рівнем безробіття населення у віці 15–70 років (за Методологією Міжнародної організації праці)" (10,1%).

За напрямом "Розвиток інфраструктури" також область зайняла 15 місце – зростання на 9 позицій у порівнянні із 2018 роком (з 24 місця).

Місця за показниками :

9 – за темпом зростання обсягу прийнятого в експлуатацію нового житла (146%; по Україні – 126,9%);

16 – за обсягом прийнятого в експлуатацію нового житла у розрахунку на 10 тисяч осіб населення (1443,4 м2; по Україні – 2634,9 м2);

17 – за обсягом вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту (2012,91 тисячі тонн-км на 1000 осіб; по Україні – 2691,75 тисячі тонн-км).

За напрямом "Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця" область посіла 18 місце.

При цьому:

область займає 8 місце за обсягом прямих іноземних інвестицій на одну особу з початку інвестування (447,4 долара США; по Україні – 855,5 долара);

12 місце – за обсягом експорту товарів на одну особу (808,1 долара США; по Україні – 1190,8 долара);

14 місце – за обсягом капітальних інвестицій на одну особу (7965,9 гривні, всеукраїнський показник – 13180,8 гривні).

– Чернігівська область має одну з найкращих динамік соціально-економічного розвитку за підсумками 2019 року. Маємо чіткий план як її посилити – наприкінці минулого року обласна рада затвердила розроблену Стратегію сталого розвитку Чернігівщини до 2027 року. Ми визначили основні пріоритети, за якими розвиватиметься область у подальшому. Зокрема, це – підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки, розвиток людського потенціалу, комфортні та безпечні умови для життя людей. Активно працюємо з інвесторами для залучення в область капіталу, в тому числі іноземного, – коментує голова ОДА Андрій Прокопенко. – Очевидно, що нинішня ситуація з вимушеними карантинними заходами через коронавірус може мати певні негативні наслідки. Наразі робимо прогнозні розрахунки та розробляємо програми, щоб мінімізувати ризики у різних сферах життєдіяльності, у першу чергу економіці та сільському господарстві області. Знаємо, як рухатися далі.