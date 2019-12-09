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09 декабря 2019, понедельник, 06:30 2380
Экономика 2019-12-09T08:17:05+02:00
Українські Новини
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов

Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов

Ярина Вацяк
Депозиты, Кредиты, Деньги, НБУ, Фонд гарантирования вкладов, Вклады, Банки, неплатежеспособность, Банкротство
Банк. Фото: olkem.az
Банк. Фото: olkem.az

В следующем 2020 году возможны единичные банкротства банков, при этом ситуации, как в 2014, когда произошел кризис, не предвидится. Это стало возможным благодаря отработанной Национальным банком системе реагирования на проблемы в финучреждениях. В то же время, объем средств, размещенных украинцами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте увеличился до 528,605 млрд гривен на 1 ноября.

Об этом директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут рассказала журналистам, пишет Bin.ua.

"Фонд не исключает того, что в 2020 году могут быть единичные кейсы банковских банкротств - неплатежеспособности", - сказала Рекрут.

Среди основных достижений в 2019 году руководитель фонда назвала завершение ликвидации ряда банков и продажу их активов, а также структурные изменения в фонде в части организации подразделения для возмещения убытков в результате действий бывших собственников и руководителей обанкротившихся банков.

Ключевыми задачами на следующий год она назвала переход от продажи активов обанкротившихся банков к работе по взысканию возмещения с прежних акционеров и менеджмента обанкротившихся банков, а также внедрение евродиректив по урегулированию неплатежеспособности банков.

Также фонд планирует рассчитаться с долгами, повысить сумму гарантированного возмещения и провести еще одну реорганизацию. "Следующий год будет годом перемен, годом реформ. Непростой, болезненный год в некоторых решениях. Год подведения итогов и закладки фундамента под совершенно новый формат фонда, под новые цели и задачи", - подытожила Рекрут.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Оксана Маркарова причастна к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из "Актив-банка" накануне его банкротства.

Ранее украинцам рассказали, где лучше прятать и хранить деньги.

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