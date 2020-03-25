Тельцов ждет насыщенный день, а Водолеи будут конфликтовать с близкими — гороскоп на среду

Вторник принес много изменений для всех знаков зодиака. Астрологи уверяют, что среда также пройдет активно. О том, что знаки советуют всем знакам зодиака на среду, 25 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды уверяют, что у Овнов будет хороший день для решения финансовых проблем. Представители этого знака могут даже задуматься об осуществлении давней мечты на которую раньше не хватало денег.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ожидает насыщенный день, потому времени на отдых практически не будет. Также звезды советуют быть аккуратнее с новыми знакомыми, они могут стать источником неприятностей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В среду Близнецы будут очень подозрительными. Но звезды уверяют, что реальных причин для излишней подозрительности нет.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам внимательно следить за мимикой и жестами окружающих. Это поможет узнать искренни они или нет.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы могут смело делать все, что захотят. Негативных последствий действия представителей этого знака иметь не будут.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Начало среды у Дев пройдет напряженно, ведь будет очень много работы. Но звезды уверяют, что уже вечером представители этого знака зодиака смогут отдохнуть и восстановить силы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды советуют Весам все делать по правилам. Это поможет избежать многих проблем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для того, чтобы достичь успеха в этот день, Скорпионам следует работать в компании. Но звезды советуют контролировать работу коллег, чтобы они не увлеклись собственными интересами, а работали на общий результат.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцами завладеет навязчивая идея. Звезды уверяют, что следует уделить немного времени на ее реализацию.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Окружающие в этот день будут всячески увиливать от работы. Для того, чтобы не трудиться еще и за них, звезды советуют Козерогам сразу пресекать попытки окружающих избежать работы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи могут ввязаться в серьезный конфликт с кем-то из близких из-за недопонимания. Звезды советуют четко формулировать свои слова.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день слова Рыб будут звучать для окружающих очень убедительно. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут в среду убедить кого угодно в чем угодно. Но не следует использовать это в корыстных целях.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака необходимо обратить внимание на состояние своего здоровья.

Также 25 марта в Украине сохранится холодная погода без осадков.