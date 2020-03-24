Овнам захочется перемен, а Скорпионы почувствуют прилив энергии — гороскоп на вторник

Понедельник прошел хорошо практически у всех знаков зодиака. Астрологи уверяют, что вторник также принесет много изменений. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник, 24 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем у больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник Овны почувствуют тягу к переменам. Звезды уверяют, что представители этого знака смело могут менять свою жизнь во всех сферах, кроме любовной. Для перемен в личной жизни не особо благоприятный день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов в этот день все будет раздражать. Звезды не советуют вымещать свое раздражение на близких. Это может привести к длительным обидам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды уверяют, что Близнецам во вторник понадобится трезвый взгляд, потому эмоции в этот день лучше всего отодвинуть на задний план.

Рак (21 июня – 22 июля)

Во вторник захочется замедлить события и немного передонуть. Звезды уверяют, что ничего плохого не случится, если Раки это сделают. Но следует помнить, что упущенное время уже не вернуть.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник Львы могут разочароваться в близком человеке. Но звезды не советуют долго горевать на этот счет. Это того не стоит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Во вторник Девы могут столкнуться с очень упертым человеком. Представители этого знака никак не смогут убедить его в том, что он неправ, даже если очень сильно будут стараться. Лучше потратить свое время на что-то приятнее и полезнее. Не тратье свои нервы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что в этот день Весы не смогут достигнуть своих целей. Но получат много промежуточных результатов, которые вполне удовлетворят представителей этого знака.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды будут на стороне представителей этого знака зодиака. Также Скорпионы почувствуют прилив вдохновения и энергии. Не стоит упускать этот шанс.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют стоять на своем и не слушать никого другого. Во вторник представители этого знака зодиака будут способны трезво оценивать происходящее и находить правильные решения.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов возникнет чувство страха и неуверенность в своих действиях. Но звезды уверяют, что для этого нет причин. Представители этого знака все делают правильно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Близкие очень сильно будут нужно в помощи и поддержке. Звезды советуют Водолеям уделить близким хоть несколько минут.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды уверяют, что Рыбы в этот день еще раз убедятся, что жизнь прекрасна. Также во вторник Рыбы смогут найти ответ на вопрос, который волнует их уже очень давно

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали о том, кому из знаков зодиака необходимо обратить внимание на свое самочувствие.

Также во вторник, в Украине будет прохладно и без осадков.