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  • Львам следует укрепить иммунитет, а у Весов будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на среду
24 марта 2020, вторник, 21:30 175
Lifestyle 2020-03-24T22:30:02+02:00
Українські Новини
Львам следует укрепить иммунитет, а у Весов будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на среду

Львам следует укрепить иммунитет, а у Весов будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на среду

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Гантели. Фото: pixabay
Гантели. Фото: pixabay

За своим здоровьем необходимо следить каждый день. И за физическим, и за психологическим. Подробнее об астрологическом прогнозе здоровья для всех знаков зодиака на среду, 25 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду звезды советуют Овнам уделить внимание своему физическому состоянию. Физические занятия пойдут на пользу и помогут привести мышцы в тонус.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Во второй половине дня Тельцы могут почувствовать недомогание. Зввезды советуют не планировать много дел на это время.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды светуют Близнецам не нагружать свой организм физическими упражнениями в этот день. Возможно возникновение судорог.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам звезды советуют в этот день включить в рацион йодосодержащие продукты. Это поможет восполнить недостаток этого микроэлемента в организме и избежать плохого самочувствия.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам звезды советуют заняться укреплением иммунитета в этот день. Лучше всего избегать стрессов, хорошо высыпаться и правильно питаться. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам начать приводить свои мышцы в тонус. Лучше всего для этого в среду подойдут занятия йогой.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы хорошо себя будут чувствовать в этот день. Но звезды советуют не забывать, что это состояние необходимо поддерживать каждый день.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В среду Скорпионам следует избегать стрессов. В этот день они будут губительно действовать на состояние нервной системы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов будет благопритный день для формирования полезных привычек. Звезды советуют не упускать этот шанс.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду Козерогам не следует поднимать тяжести. Есть риск возникновения болей в спине.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды не советуют Водолеям резко садиться на диеты или ограничиваться себя в еде. Это может плозо повлиять на пищеварении.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду Рыбам не следует нагружать себя сверх меры, иначе есть риск свалиться от усталости к концу дня.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 25 марта сохранится плохладная погода без осадков.

Также имбирь стимулирует иммунитет и укрепляет организм.

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