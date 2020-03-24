Львам следует укрепить иммунитет, а у Весов будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на среду

За своим здоровьем необходимо следить каждый день. И за физическим, и за психологическим. Подробнее об астрологическом прогнозе здоровья для всех знаков зодиака на среду, 25 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) В среду звезды советуют Овнам уделить внимание своему физическому состоянию. Физические занятия пойдут на пользу и помогут привести мышцы в тонус. Телец (20 апреля – 20 мая) Во второй половине дня Тельцы могут почувствовать недомогание. Зввезды советуют не планировать много дел на это время. Близнецы (21 мая – 20 июня) Звезды светуют Близнецам не нагружать свой организм физическими упражнениями в этот день. Возможно возникновение судорог. Рак (21 июня – 22 июля) Ракам звезды советуют в этот день включить в рацион йодосодержащие продукты. Это поможет восполнить недостаток этого микроэлемента в организме и избежать плохого самочувствия. Лев (23 июля – 22 августа) Львам звезды советуют заняться укреплением иммунитета в этот день. Лучше всего избегать стрессов, хорошо высыпаться и правильно питаться. Дева (23 августа – 22 сентября) Звезды советуют Девам начать приводить свои мышцы в тонус. Лучше всего для этого в среду подойдут занятия йогой. Весы (23 сентября – 22 октября) Весы хорошо себя будут чувствовать в этот день. Но звезды советуют не забывать, что это состояние необходимо поддерживать каждый день. Скорпион (23 октября – 21 ноября) В среду Скорпионам следует избегать стрессов. В этот день они будут губительно действовать на состояние нервной системы. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) У Стрельцов будет благопритный день для формирования полезных привычек. Звезды советуют не упускать этот шанс. Козерог (22 декабря – 19 января) В среду Козерогам не следует поднимать тяжести. Есть риск возникновения болей в спине. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день звезды не советуют Водолеям резко садиться на диеты или ограничиваться себя в еде. Это может плозо повлиять на пищеварении. Рыбы (19 февраля – 20 марта) В среду Рыбам не следует нагружать себя сверх меры, иначе есть риск свалиться от усталости к концу дня. Как сообщали Українські Новини, в Украине 25 марта сохранится плохладная погода без осадков. Также имбирь стимулирует иммунитет и укрепляет организм.