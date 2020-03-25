Вкусный карантин: рецепт сочной домашней шаурмы с курицей

В Киеве объявили войну МАФам с кофе на вынос и шаурмой, транспорт не ходит, без маски никуда нельзя зайти, книги перечитаны, квартира вся убрана, и делать больше нечего? Нет, сейчас самое время для домашней шаурмы, сочной, ароматной и туда ведь можно положить все, что угодно - и даже не за 5 гривен за маленькую добавочку. А рецепт вкусной домашней шаурмы и полезные советы для ее приготовления опубликуют Українські Новини. Приготовить блюдо турецкой кухни дома не составит особого труда ― продукты для шаурмы можно купить в большинстве супермаркетов, нужно только знать несколько правил приготовления и заворачивания начинки. Шаурма. Фото: izyskon.com Рецепт шаурмы с курицей На 4 порции нам понадобятся: куриное филе ― 300 г; помидор ― 2 шт.; огурец ― 1 шт.; кетчуп ― 5 ст. л.; майонез ― 4 ст. л.; зубчик чеснока ― 2 шт.; белокочанная капуста ― 200 г; кефир ― 4 ст. л.; лук ― 1 шт.; лаваш ― 1 упаковка; растительное масло для жарки. Сначала готовим мясо. Для этого промываем филе и мелко нарезаем. Отдельно шинкуем лук и отправляем его жариться на сковородку, пока он не станет прозрачным, после чего добавляем мясо, солим и перчим. Курица жарится очень быстро, достаточно 15 минут. Отдельно промываем капусту и шинкуем, добавляем соль и перец, майонез. Помидоры и огурцы просто нарезаем тонкими дольками и откладываем. Овощная начинка готова. Теперь готовим два соуса. Основу первого составляет кетчуп, который смешиваем с любой приправой, например, базиликом или хмели-сунели. Для второго соуса понадобится майонез, кефир и выжатые чесночные дольки. Оба соуса тщательно перемешиваем в отдельных мисочках. Делим лист лаваша на две части, одну из них раскладываем на ровную поверхность. Намазываем соусами, на правый край выкладываем в ряд мясо, потом овощную начинку и заворачиваем. Проделываем то же самое для остальных трех порций. На смазанную маслом и разогретую сковороду кладем шаурму и обжариваем с двух сторон. Если остался соус, можно подавать его вместе с блюдом на стол. Полезные советы: Лаваш обязательно должен быть свежим, иначе не получится свернуть шаурму без трещин и крошек на пите или в лаваше. Мясо рекомендуется мариновать, чтобы блюдо получилось сочным и мягким - в лимонном соке, кефире или специях. Обжаривать мясную начинку до золотистой корочки лучше на чугунной сковороде или сковороде-гриль, чтобы получилась вкусная и настоящая шаурма. При этом перед обжаркой с мяса нужно убрать слой лишней влаги. Ранее Українські Новини рассказали про три рецепта индийской кухни на карантине: карри, чапати и ароматная масала.