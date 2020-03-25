Вкусный карантин: рецепт сочной домашней шаурмы с курицей

В Киеве объявили войну МАФам с кофе на вынос и шаурмой, транспорт не ходит, без маски никуда нельзя зайти, книги перечитаны, квартира вся убрана, и делать больше нечего? Нет, сейчас самое время для домашней шаурмы, сочной, ароматной и туда ведь можно положить все, что угодно - и даже не за 5 гривен за маленькую добавочку. А рецепт вкусной домашней шаурмы и полезные советы для ее приготовления опубликуют Українські Новини.

Приготовить блюдо турецкой кухни дома не составит особого труда ― продукты для шаурмы можно купить в большинстве супермаркетов, нужно только знать несколько правил приготовления и заворачивания начинки.

Шаурма. Фото: izyskon.com

Рецепт шаурмы с курицей

На 4 порции нам понадобятся:

куриное филе ― 300 г;

помидор ― 2 шт.;

огурец ― 1 шт.;

кетчуп ― 5 ст. л.;

майонез ― 4 ст. л.;

зубчик чеснока ― 2 шт.;

белокочанная капуста ― 200 г;

кефир ― 4 ст. л.;

лук ― 1 шт.;

лаваш ― 1 упаковка;

растительное масло для жарки.

Сначала готовим мясо. Для этого промываем филе и мелко нарезаем. Отдельно шинкуем лук и отправляем его жариться на сковородку, пока он не станет прозрачным, после чего добавляем мясо, солим и перчим. Курица жарится очень быстро, достаточно 15 минут.

Отдельно промываем капусту и шинкуем, добавляем соль и перец, майонез. Помидоры и огурцы просто нарезаем тонкими дольками и откладываем. Овощная начинка готова.

Теперь готовим два соуса. Основу первого составляет кетчуп, который смешиваем с любой приправой, например, базиликом или хмели-сунели. Для второго соуса понадобится майонез, кефир и выжатые чесночные дольки. Оба соуса тщательно перемешиваем в отдельных мисочках.

Делим лист лаваша на две части, одну из них раскладываем на ровную поверхность. Намазываем соусами, на правый край выкладываем в ряд мясо, потом овощную начинку и заворачиваем. Проделываем то же самое для остальных трех порций.

На смазанную маслом и разогретую сковороду кладем шаурму и обжариваем с двух сторон. Если остался соус, можно подавать его вместе с блюдом на стол.

Полезные советы:

Лаваш обязательно должен быть свежим, иначе не получится свернуть шаурму без трещин и крошек на пите или в лаваше.

Мясо рекомендуется мариновать, чтобы блюдо получилось сочным и мягким - в лимонном соке, кефире или специях.

Обжаривать мясную начинку до золотистой корочки лучше на чугунной сковороде или сковороде-гриль, чтобы получилась вкусная и настоящая шаурма. При этом перед обжаркой с мяса нужно убрать слой лишней влаги.

Ранее Українські Новини рассказали про три рецепта индийской кухни на карантине: карри, чапати и ароматная масала.