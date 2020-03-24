Три рецепта индийской кухни на карантине: карри, чапати и ароматная масала

Индийская кухня - пряная, ароматная, с обилием специй и приправ, острая и поднимающая настроение - самое то, чтобы скрасить деньки на карантине, наполнить дома чудными ароматами, а также - укрепить иммунитет. Українські Новини предлагают три рецепта из индийской кухни - вкусный карри, лепешки чапати - и душистую масалу.

Рецепт карри с курицей:

Приготовление карри требует большого количества ингредиентов и капельку терпения.

Состав:

30 мл (2 столовые ложки) кукурузного масла

1,5 мл (1/4 чайной ложки) семян пажитника

1,5 мл (1/4 чайной ложки) семян лука

2 головки репчатого лука, нарезанного

2,5 мл (1/2 чайной ложки) чеснока

2,5 мл (1/2 чайной ложки) имбиря

5 мл (1 чайная ложка) молотого кориандра

5 мл (1 чайная ложка) порошка чили

5 мл (1 чайная ложка) соли

400 г (1 ¾) стакана консервированных помидоров

30 мл (2 столовые ложки) лимонного сока

350 г (2 ½) стакана куриного мяса, нарезанного кубиками

30 мл (2 столовые ложки) нарезанного свежего кориандра

3 свежих зеленых перца чили, нарезанных

½ красного перца, нарезанного кубиками

½ зеленого перца, нарезанного кубиками

свежие веточки кинзы

Карри. Фото: pixabay

Приготовление:

В средней кастрюле нагрейте масло и обжарьте семена лука и пажитника пока они не потемнеют. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь и жарьте около 5 минут, пока лук станет золотисто-коричневого цвета. Уменьшите огонь до минимума. Между тем, в отдельной миске смешайте молотый кориандр, молотый чили, соль, консервированные помидоры и лимонный сок. Вылейте эту смесь в кастрюлю и увеличьте огонь до среднего. Готовьте примерно 3 минуты. Добавьте кусочки курицы и готовьте в течение 5-7 минут. Добавьте свежую кинзу, зеленый чили, красный и зеленый перец. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 10 минут до готовности курицы. Подавайте в горячем виде, украсив свежими веточками кориандра.

Индийские лепешки чапати

1 стакан пшеничной муки

3/4 стакана теплой воды

Приготовление:

Смешиваем воду с мукой до образования упругого теста. Делим тесто на 6 частей. На поверхности, посыпанной мукой, раскатываем каждый шарик в тонкий блинчик. Нагреваем сковороду. Помещаем лепешку чапати на нагретую сковороду. Когда появятся пузырьки, быстро поджариваем другую сторону, пока чапати не вздуется и не появятся коричневые пятнышки. Смазываем сливочным маслом и подаем горячими.

Чапати. Фото: povarenok.ru

Чай масала — напиток родом из Индии, и получается он путем заваривания чая (чаще всего черного) со смесью индийских специй и трав. Универсального рецепта приготовления этого напитка не существует, однако самыми популярными являются 4 ингредиента: чай, подсластитель, молоко и специи.

Чаще всего используют гвоздику, кардамон, корицу, имбирь и перец, реже добавляют шафран, анис, мускатный орех, кориандр и фенхель. П

Рецепт:

Возьмите 4 шт. кардамона, палочку корицы длиной 2 см, 5 горошин черного перца и 0,5 ч. л. сухого имбиря. Все специи измельчите в однородную массу, добавьте к чайным листьями, залейте 1/2 стакана воды, доведите до кипения и 1 минуту варите, помешивая. Добавьте стакан молока, снова вскипятите, подсластите сахаром по вкусу и еще 1 минуту поварите. Готовый чай процедите через ситечко.

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