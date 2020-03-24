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  • Три рецепта индийской кухни на карантине: карри, чапати и ароматная масала
24 марта 2020, вторник, 22:30 15
Жизнь 2020-03-24T22:45:01+02:00
Українські Новини
Три рецепта индийской кухни на карантине: карри, чапати и ароматная масала

Три рецепта индийской кухни на карантине: карри, чапати и ароматная масала

Ольга Фандорина
Индия, рецепты, Индийская кухня, Индийские рецепты
Карри. Фото: pixabay
Карри. Фото: pixabay

Индийская кухня - пряная, ароматная, с обилием специй и приправ, острая и поднимающая настроение - самое то, чтобы скрасить деньки на карантине, наполнить дома чудными ароматами, а также - укрепить иммунитет. Українські Новини предлагают три рецепта из индийской кухни - вкусный карри, лепешки чапати - и душистую масалу. 

Рецепт карри с курицей:

Приготовление карри требует большого количества ингредиентов и капельку терпения. 

Состав:

  • 30 мл (2 столовые ложки) кукурузного масла
  • 1,5 мл (1/4 чайной ложки) семян пажитника
  • 1,5 мл (1/4 чайной ложки) семян лука
  • 2 головки репчатого лука, нарезанного
  • 2,5 мл (1/2 чайной ложки) чеснока
  • 2,5 мл (1/2 чайной ложки) имбиря
  • 5 мл (1 чайная ложка) молотого кориандра
  • 5 мл (1 чайная ложка) порошка чили
  • 5 мл (1 чайная ложка) соли
  • 400 г (1 ¾) стакана консервированных помидоров
  • 30 мл (2 столовые ложки) лимонного сока
  • 350 г (2 ½) стакана куриного мяса, нарезанного кубиками
  • 30 мл (2 столовые ложки) нарезанного свежего кориандра
  • 3 свежих зеленых перца чили, нарезанных
  • ½ красного перца, нарезанного кубиками
  • ½ зеленого перца, нарезанного кубиками
  • свежие веточки кинзы

Карри. Фото: pixabayКарри. Фото: pixabay

Приготовление:

В средней кастрюле нагрейте масло и обжарьте семена лука и пажитника пока они не потемнеют. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь и жарьте около 5 минут, пока лук станет золотисто-коричневого цвета. Уменьшите огонь до минимума. Между тем, в отдельной миске смешайте молотый кориандр, молотый чили, соль, консервированные помидоры и лимонный сок. Вылейте эту смесь в кастрюлю и увеличьте огонь до среднего. Готовьте примерно 3 минуты. Добавьте кусочки курицы и готовьте в течение 5-7 минут. Добавьте свежую кинзу, зеленый чили, красный и зеленый перец. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 10 минут до готовности курицы. Подавайте в горячем виде, украсив свежими веточками кориандра.

Индийские лепешки чапати

  • 1 стакан пшеничной муки
  • 3/4 стакана теплой воды

Приготовление:

  1. Смешиваем воду с мукой до образования упругого теста. Делим тесто на 6 частей. На поверхности, посыпанной мукой, раскатываем каждый шарик в тонкий блинчик.
  2. Нагреваем сковороду. Помещаем лепешку чапати на нагретую сковороду. Когда появятся пузырьки, быстро поджариваем другую сторону, пока чапати не вздуется и не появятся коричневые пятнышки.
  3. Смазываем сливочным маслом и подаем горячими.

Чапати. Фото: povarenok.ruЧапати. Фото: povarenok.ru

Чай масала — напиток родом из Индии, и получается он путем заваривания чая (чаще всего черного) со смесью индийских специй и трав. Универсального рецепта приготовления этого напитка не существует, однако самыми популярными являются 4 ингредиента: чай, подсластитель, молоко и специи.

Чаще всего используют гвоздику, кардамон, корицу, имбирь и перец, реже добавляют шафран, анис, мускатный орех, кориандр и фенхель. П

Рецепт:

Возьмите 4 шт. кардамона, палочку корицы длиной 2 см, 5 горошин черного перца и 0,5 ч. л. сухого имбиря. Все специи измельчите в однородную массу, добавьте к чайным листьями, залейте 1/2 стакана воды, доведите до кипения и 1 минуту варите, помешивая. Добавьте стакан молока, снова вскипятите, подсластите сахаром по вкусу и еще 1 минуту поварите. Готовый чай процедите через ситечко.

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