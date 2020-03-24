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24 марта 2020, вторник, 22:34 127
Происшествия 2020-03-24T22:36:10+02:00
Українські Новини
В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус

В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус

Таня Войтюк
Днепропетровская область, Коронавирус, Днипро, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса
Под Днипром умер мужчина. Фото: pixabay
Под Днипром умер мужчина. Фото: pixabay

Всего в Украине зафиксировано 97 случаев заболевания Covid-19, и 24 марта в Днепропетровской области умер 45-летний житель Каменского, у которого подозревали коронавирус.

Об этом сообщают в Днепропетровской облгосадминистрации.

Мужчина почувствовал недомогание, однако к врачам обратился не сразу, а лишь 24 марта. На скорой помощи его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу №21.

"Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта". - сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Причину осложнений у пациента выясняют медики. Результаты исследований будут известны только 25 марта.

Медики призвали сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением в случае обнаружения симптомов.

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Тем временем в Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины.

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