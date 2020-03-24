В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус

Всего в Украине зафиксировано 97 случаев заболевания Covid-19, и 24 марта в Днепропетровской области умер 45-летний житель Каменского, у которого подозревали коронавирус.

Об этом сообщают в Днепропетровской облгосадминистрации.

Мужчина почувствовал недомогание, однако к врачам обратился не сразу, а лишь 24 марта. На скорой помощи его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу №21.

"Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта". - сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Причину осложнений у пациента выясняют медики. Результаты исследований будут известны только 25 марта.

Медики призвали сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением в случае обнаружения симптомов.

Как сообщали Українські Новини, во время карантина 85% украинцев выходят на улицу только в случае крайней необходимости.

Тем временем в Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины.