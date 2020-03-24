В Минюсте рассказали, как будут оплачиваться больничные во время карантина

В период установленного до 3 апреля карантина в Украине и возможного введения чрезвычайного положения будет действовать особый порядок выдачи листков по нетрудоспособности.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

В случае, если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности из-за пребывания в больнице, а также на самоизоляции выплачивается Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

Если заболел ребенок в возрасте до 14 лет, больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Как сообщали Українські Новини, в парламенте ввели почасовую оплату труда медицинских работников, которые занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции.

Также в ЦНАП во время карантина можно будет получить услуги, которые там раньше нельзя было получить.