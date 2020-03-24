подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 марта 2020, вторник, 20:54 136
Общество 2020-03-24T20:56:09+02:00
Українські Новини
В Минюсте рассказали, как будут оплачиваться больничные во время карантина

В Минюсте рассказали, как будут оплачиваться больничные во время карантина

Таня Войтюк
Кабмин, Минюст, Больничный, карантин в Украине
Уход на больничный. Фото: pixabay
Уход на больничный. Фото: pixabay

В период установленного до 3 апреля карантина в Украине и возможного введения чрезвычайного положения будет действовать особый порядок выдачи листков по нетрудоспособности.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

В случае, если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности из-за пребывания в больнице, а также на самоизоляции выплачивается Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

Если заболел ребенок в возрасте до 14 лет, больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Как сообщали Українські Новини, в парламенте ввели почасовую оплату труда медицинских работников, которые занимаются лечением украинцев от коронавирусной инфекции.

Также в ЦНАП во время карантина можно будет получить услуги, которые там раньше нельзя было получить.

Больше новостей о: Кабмин Минюст Больничный карантин в Украине

Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных ...
РАГСы принимают заявления на регистрацию браков не...
На карантине застрахованным людям будут оплачивать...
Житель Днипра придумал, как обойти правило "10 пас...
В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом
Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков
Новости
Комфорт Таун
Жители столичного ЖФ из окон квартир исполнили гимн Украины 21:05
Зимние морозы атакуют: прогноз синоптиков на 25 марта 21:00
В Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус 20:58
В Минюсте рассказали, как будут оплачиваться больничные во время карантина 20:54
24 марта заканчивается регистрация абитуриентов на ВНО 20:41
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
Глава Госуправления делами Борзов в феврале получил 89 тыс. гривен зарплаты 06:15 Документ
больше новостей
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok