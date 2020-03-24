Оформление паспортов, регистрация рождения и смерти. Какие услуги будет предоставлять ЦНАП во время карантина

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса. При этом государственные органы продолжают работать, хотя в Украине за сутки зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом. Теперь в ЦНАП во время карантина можно будет получить услуги, которые там раньше нельзя было получить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.

В ведомстве призвали украинцев не посещать ЦНАП и другие учреждения во время карантина или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса.

Перечень административных услуг, которые предоставляются через ЦНАП во время карантина:

оформление паспорта гражданина Украины;

вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;

комплексная услуга еМалятко для родителей новорожденных;

выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;

согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;

регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;

выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;

государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;

государственная регистрация смерти;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;

оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня";

оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;

оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;

регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;

оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

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