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24 марта 2020, вторник, 05:50 263
Общество 2020-03-24T08:00:02+02:00
Українські Новини
Оформление паспортов, регистрация рождения и смерти. Какие услуги будет предоставлять ЦНАП во время карантина

Оформление паспортов, регистрация рождения и смерти. Какие услуги будет предоставлять ЦНАП во время карантина

Кира Молчанова
Кабмин, Админуслуги, центр админуслуг, ЦНАП
Заседание Кабмин. Фото: Кабмин
Заседание Кабмин. Фото: Кабмин

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса. При этом государственные органы продолжают работать, хотя в Украине за сутки зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом. Теперь в ЦНАП во время карантина можно будет получить услуги, которые там раньше нельзя было получить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.

В ведомстве призвали украинцев не посещать ЦНАП и другие учреждения во время карантина или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса.

Перечень административных услуг, которые предоставляются через ЦНАП во время карантина:

  • оформление паспорта гражданина Украины;
  • вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
  • комплексная услуга еМалятко для родителей новорожденных;
  • выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;
  • согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;
  • регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
  • выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;
  • государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;
  • государственная регистрация смерти;
  • субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
  • оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня";
  • оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
  • оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;
  • регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
  • оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) выдала более 225 тыс. специальных билетов для проезда в общественном транспорте работникам критически важных сфер.

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса, Минздрав настаивает на введении чрезвычайного положения во всей стране, который Киев ввел на выходных. Адвокат Денис Ненов рассказал о правах и ограничениях простых граждан во время чрезвычайной ситуации.

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