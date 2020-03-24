Оформление паспортов, регистрация рождения и смерти. Какие услуги будет предоставлять ЦНАП во время карантина

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса. При этом государственные органы продолжают работать, хотя в Украине за сутки зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом. Теперь в ЦНАП во время карантина можно будет получить услуги, которые там раньше нельзя было получить. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории. В ведомстве призвали украинцев не посещать ЦНАП и другие учреждения во время карантина или при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса. Перечень административных услуг, которые предоставляются через ЦНАП во время карантина: оформление паспорта гражданина Украины; вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет; комплексная услуга еМалятко для родителей новорожденных; выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные; согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов; регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта; выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного; государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения; государственная регистрация смерти; субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа; оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно; оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня"; оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования; оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена опека и попечительство, или одиноким матерям; регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации; оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства. Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) выдала более 225 тыс. специальных билетов для проезда в общественном транспорте работникам критически важных сфер. В связи с карантином из-за пандемии коронавируса, Минздрав настаивает на введении чрезвычайного положения во всей стране, который Киев ввел на выходных. Адвокат Денис Ненов рассказал о правах и ограничениях простых граждан во время чрезвычайной ситуации.