Гендиректор ВОЗ назвал условие, чтобы побороть пандемию коронавируса

Интенсивность распространения вируса значительно возросла, сообщает ВОЗ. Если первые 100 000 случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней, пишет "Голос Америки".

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус, молодежь не имеет иммунитета к болезни. Тогда как пожилые люди больше болеют коронавирусом, информация из многих стран показывает, что люди в возрасте до 50 лет составляют значительную часть пациентов, которым необходима госпитализация, сказал он.

"Сегодня я хочу обратиться к молодым людям: вы не являетесь непреодолимы. Этот вирус может положить вас в больницу на недели или даже убить вас. Даже если вы не заболеете, ваш выбор о том, куда пойти, может быть вопросом жизни и смерти для кого-то другого", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Солидарность - это главное, чтобы побороть COVID-19, добавил Тедрос. По его словам, солидарность между молодыми и старыми, а также между странами может прервать цепи распространения и остановить вирус.

Впрочем, это требует чрезвычайных усилий, координации, преданности и непоколебимой политической воли, - добавил глава ВОЗ.

Тедрос на своей твиттер-странице распространил видео, как медсестры танцуют на рабочем месте, чтобы поддержать друг друга после долгой рабочей смены во время пандемии коронавируса.

"Несмотря на все вызовы, работники здравоохранения остаются сильными, преданными, позитивными и веселыми", - подписал видео генеральный директор ВОЗ.

Fair play these ladies at @BasildonHosp are amazing!!! #ThankYouNHS for keeping us all safe :) Not a bad song either hey @ollymurs :) pic.twitter.com/SEoTE4wapZ