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24 марта 2020, вторник, 19:45 418
Экономика 2020-03-24T19:45:23+02:00
Українські Новини
В 2020 "Фармак" планирует реинвестировать в свое развитие 1,2 млрд гривен прибыли

В 2020 "Фармак" планирует реинвестировать в свое развитие 1,2 млрд гривен прибыли

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) в 2020 году планирует реинвестировать в свое развитие 1,2 млрд гривен прибыли.

Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

При этом, по ее словам, в 2019 году "Фармак" реинвестировал в развитие 900 млн гривен прибыли.

Также, по словам Жебровской, компания готова к расширению бизнеса, однако найти подходящий объект для покупки не просто.

"В принципе, мы готовы расширять бизнес и сейчас, но найти компанию в Европе, которую мы бы хотели и могли купить, не так-то просто. Что касается покупки активов в Украине, мы присматриваемся последние 12 лет, но тут тоже всё сложно. У нас в стране есть пять-шесть предприятий, способных выпускать лекарства, соответствующие европейским критериям качества, но они не продаются. Остальное нам не интересно", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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