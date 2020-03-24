В 2020 "Фармак" планує реінвестувати в свій розвиток 1,2 млрд гривень прибутку

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) в 2020 році планує реінвестувати в свій розвиток 1,2 млрд гривень прибутку.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомила голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

При цьому, з її слів, у 2019 році "Фармак" реінвестував в розвиток 900 млн гривень прибутку.

Також, зі слів Жебровської, компанія готова до розширення бізнесу, однак знайти відповідний об'єкт для покупки не просто.

"В принципі, ми готові розширювати бізнес і зараз, але знайти компанію у Європі, яку ми б хотіли і могли купити, не так-то просто. Що стосується покупки активів в Україні, ми придивляємося останні 12 років, але тут теж все складно. у нас в країні є п'ять-шість підприємств, здатних випускати ліки, які відповідають європейським критеріям якості, але вони не продаються. Решта нам не цікаво", - сказала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.