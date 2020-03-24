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24 марта 2020, вторник, 18:58 43
Экономика 2020-03-24T18:59:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" считает необходимым содействие государства при экспорте фармпродукции

"Фармак" считает необходимым содействие государства при экспорте фармпродукции

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает необходимым содействие государства при экспорте фармацевтической продукции.

Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"Я бы хотела увидеть, например, внятную государственную программу по поддержке экспорта. Но её нет. Самое любопытное, что в безумные 1990-е у государства было чёткое видение, какие усилия необходимы для развития отечественного бизнеса. Начиная с 2001 года у меня нет ощущения, что такое понимание есть. Отношения с государством сводятся к тому, что ты платишь налоги — вот и плати", - сказала она.

При этом Жебровская отметила, что в плане государственной поддержки для развития экспорта ей импонирует политика президента США Дональда Трампа.

"В этом плане мне нравится политика Дональда Трампа. Например, в феврале он слетал в Индию и привёз контракты на поставки вертолётов на 3,5 млрд долларов. Это новые рабочие места, развитие экономики США. Понятно, что сделки готовились заранее, но без государственной поддержки они бы не состоялись. У нас много говорят об экономизации внешней политики. Но я давно не слышала, чтобы кто-то из наших президентов приво¬зил из зарубежных поездок заказы для украинской промышленности", - сказала она.

Также, по словам Жебровской, важную роль в развитии экспорта должны занимать и торговые представительства, которые должны знать, кто из украинских производителей работает в их стране, и помогать им для увеличения экспортного потенциала страны.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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