"Фармак" считает необходимым содействие государства при экспорте фармпродукции

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает необходимым содействие государства при экспорте фармацевтической продукции.

Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"Я бы хотела увидеть, например, внятную государственную программу по поддержке экспорта. Но её нет. Самое любопытное, что в безумные 1990-е у государства было чёткое видение, какие усилия необходимы для развития отечественного бизнеса. Начиная с 2001 года у меня нет ощущения, что такое понимание есть. Отношения с государством сводятся к тому, что ты платишь налоги — вот и плати", - сказала она.

При этом Жебровская отметила, что в плане государственной поддержки для развития экспорта ей импонирует политика президента США Дональда Трампа.

"В этом плане мне нравится политика Дональда Трампа. Например, в феврале он слетал в Индию и привёз контракты на поставки вертолётов на 3,5 млрд долларов. Это новые рабочие места, развитие экономики США. Понятно, что сделки готовились заранее, но без государственной поддержки они бы не состоялись. У нас много говорят об экономизации внешней политики. Но я давно не слышала, чтобы кто-то из наших президентов приво¬зил из зарубежных поездок заказы для украинской промышленности", - сказала она.

Также, по словам Жебровской, важную роль в развитии экспорта должны занимать и торговые представительства, которые должны знать, кто из украинских производителей работает в их стране, и помогать им для увеличения экспортного потенциала страны.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.