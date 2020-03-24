"Фармак" вважає необхідним сприяння держави при експорті фармпродукції

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає необхідним сприяння держави при експорті фармацевтичної продукції.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

"Я б хотіла побачити, наприклад, виразну державну програму з підтримки експорту. Але її немає. Найцікавіше, що в божевільні 1990-ті у держави було чітке бачення, які зусилля потрібні для розвитку вітчизняного бізнесу. Починаючи з 2001 року, в мене немає відчуття , що таке розуміння є. Відносини з державою зводяться до того, що ти платиш податки - ось і плати ", - сказала вона.

При цьому Жебровська зазначила, що в плані державної підтримки з розвитку експорту їй імпонує політика президента США Дональда Трампа.

"У цьому плані мені подобається політика Дональда Трампа. Наприклад, в лютому він злітав до Індії і привіз контракти на поставки вертольотів на 3,5 млрд доларів. Це нові робочі місця, розвиток економіки США. Зрозуміло, що угоди готувалися заздалегідь, але без державної підтримки вони б не відбулися. У нас багато говорять про економізацію зовнішньої політики. Але я давно не чула, щоб хтось із наших президентів привозив із зарубіжних поїздок замовлення для української промисловості", - сказала вона.

Також, зі слів Жебровськії, важливу роль у розвитку експорту повинні займати і торгові представництва, які повинні знати, хто з українських виробників працює в їхній країні, і допомагати їм для збільшення експортного потенціалу країни.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій за рік.