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24 березня 2020, вівторок, 19:07 4
Економіка 2020-03-24T19:15:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" вважає необхідним сприяння держави при експорті фармпродукції

"Фармак" вважає необхідним сприяння держави при експорті фармпродукції

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає необхідним сприяння держави при експорті фармацевтичної продукції.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

"Я б хотіла побачити, наприклад, виразну державну програму з підтримки експорту. Але її немає. Найцікавіше, що в божевільні 1990-ті у держави було чітке бачення, які зусилля потрібні для розвитку вітчизняного бізнесу. Починаючи з 2001 року, в мене немає відчуття , що таке розуміння є. Відносини з державою зводяться до того, що ти платиш податки - ось і плати ", - сказала вона.

При цьому Жебровська зазначила, що в плані державної підтримки з розвитку експорту їй імпонує політика президента США Дональда Трампа.

"У цьому плані мені подобається політика Дональда Трампа. Наприклад, в лютому він злітав до Індії і привіз контракти на поставки вертольотів на 3,5 млрд доларів. Це нові робочі місця, розвиток економіки США. Зрозуміло, що угоди готувалися заздалегідь, але без державної підтримки вони б не відбулися. У нас багато говорять про економізацію зовнішньої політики. Але я давно не чула, щоб хтось із наших президентів привозив із зарубіжних поїздок замовлення для української промисловості", - сказала вона.

Також, зі слів Жебровськії, важливу роль у розвитку експорту повинні займати і торгові представництва, які повинні знати, хто з українських виробників працює в їхній країні, і допомагати їм для збільшення експортного потенціалу країни.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій за рік.

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