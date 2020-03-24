Капитализация АО "Фармак" оценивается в $850 млн-1 млрд, - председатель набсовета Жебровская

Капитализация крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) оценивается в 850 млн-1 млрд долларов.

Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"Мы никогда не выплачивали более 5% прибыли в качестве дивидендов. Всё реинвестировали в развитие. Благодаря этому сегодня капитализацию «Фармак» можно оценить в 850 млн - 1 млрд долларов. Если я продам принадлежащие мне акции, получится очень большая сумма, но я их продавать не собираюсь. Одним словом, я человек небедный, но особого состояния у меня нет. Да и не нужно оно мне — я не люблю роскошную жизнь. Бывая за границей, лучше пойду куплю еды на рынке, чем буду обедать в изысканном ресторане", - сказала она.

По словам Жебровской, "Фармак" является семейной компанией.

"Да, у меня семь племянников, и все они работают тут, в компании. Моя задача сейчас - передать им нюансы управления «Фармак», чтобы компания продолжила развитие и без меня. Сейчас у нас переходной период, который, по моим оценкам, продлится ещё два-три года", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.