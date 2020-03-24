Капіталізація АТ "Фармак" оцінюється в $850 млн - 1 млрд, - голова наглядової ради Жебровська

Капіталізація найбільшого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) оцінюється в 850 млн - 1 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська, передають Українські Новини.

"Ми ніколи не виплачували більше 5% прибутку як дивіденди. Все реінвестували в розвиток. Завдяки цьому сьогодні капіталізацію "Фармак" можна оцінити в 850 млн - 1 млрд доларів. Якщо я продам акції, що належать мені, вийде дуже велика сума, але я їх продавати не збираюся. Одним словом, я людина небідна, але особливого статку в мене немає. Та й не потрібен він мені - я не люблю розкішне життя. Буваючи за кордоном, краще піду куплю їжі на ринку, ніж буду обідати у вишуканому ресторані", - сказала вона.

Зі слів Жебровської, "Фармак" є сімейною компанією.

"Так, у мене сім племінників, і всі вони працюють тут, у компанії. Моє завдання зараз - передати їм нюанси управління "Фармак", щоб компанія продовжила розвиток і без мене. Зараз у нас перехідний період, який, за моїми оцінками, триватиме ще два-три роки", - сказала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.