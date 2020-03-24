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24 марта 2020, вторник, 16:39 313
Общество 2020-03-24T16:40:13+02:00
Українські Новини
В оккупированном Крыму резкая вспышка коронавируса

В оккупированном Крыму резкая вспышка коронавируса

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, Коронавирус, коронавирус в Крыму
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В аннексированном Крыму обнаружили сразу шесть новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, 24 марта.

Все заразившиеся – крымчане, вернувшиеся из стран с множеством случаев коронавируса. 

"Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные – на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – рассказал Аксенов.

По его словам, всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Люди госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма и все находятся в отдельных боксах.

"У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом", – добавил Аксенов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине составляет  97 случаев, умерло 3 человека.

В январе, по данным Госстата, от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

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