В оккупированном Крыму резкая вспышка коронавируса

В аннексированном Крыму обнаружили сразу шесть новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, 24 марта.

Все заразившиеся – крымчане, вернувшиеся из стран с множеством случаев коронавируса.

"Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные – на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", – рассказал Аксенов.

По его словам, всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Люди госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма и все находятся в отдельных боксах.

"У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом", – добавил Аксенов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине составляет 97 случаев, умерло 3 человека.

В январе, по данным Госстата, от гриппа и пневмонии умер 621 человек.