Региональная газовая компания ввела автоматическую експресс-регистрацию в едином онлайн сервисе 104.ua для потребителей газа, которые пользуются смартфонами.

Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что это дает возможность миллионам украинцев, которые каждый месяц звонят в Контакт центр, автоматически получить доступ к онлайн-сервису 104.ua.

При этом понимая ограничения, с которыми столкнулись потребители природного газа по всей Украине, Региональная газовая компания ввела идентификацию клинетов по номеру мобильного телефона, что упростило процесс регистрации на сайте 104.ua для клиентов Контакт центра.

Таким образом, теперь все желающие потребители, которые позвонят со смртфона в РГК Контакт центр, будут иметь возможность автоматически создать Личный кабинет на сайте 104.ua, о чем клиент получит СМС-сообщение.

При этом, чтобы воспользоваться кабинетом, ему достаточно будет перейти по ссылке и ввести логин и пароль, которые придут в сообщении.

«Каратнин ограничивает передвижение наших сограждан, что увеличивает запрос на бесконтактные сервисы. Поэтому мы экстренно, всего за несколько дней разработали експресс-регистрацию, максимально упростив доступ потребителей природного газа к онлайн сервисам газовых компаний в это непростое время», - говорит директор РГК Контакт центр Андрей Коноз.

Упрощенная процедура регистрации позволит разгрузить Контакт центр в пиковые периоды, доступ к сервисам 104.ua поможет клиентам осуществлять все необходимые операции онлайн.

Например, гарантированно передать показания счетчиков, безопасно платить за газ и его доставку, первыми загружать квитанции на оплату услуг, получать данные о потреблении гаща в энергетических единицах и мное другое.

Сейчас единым сервисом для потребителей природного газа 104.ua по всей Украине пользуется около 2,7 млн домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.