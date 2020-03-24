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24 березня 2020, вівторок, 13:32 5
Економіка 2020-03-25T11:15:09+02:00
Українські Новини
РГК ввела автоматичну реєстрацію в онлайн сервісі 104.ua

РГК ввела автоматичну реєстрацію в онлайн сервісі 104.ua

Александр Дмитриенко

Регіональна газова компанія ввела автоматичну експрес-реєстрації в єдиному онлайн сервісі 104.ua для споживачів газу, які користуються смартфонами.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні наголошується, що це дає можливість мільйонам українців, які кожен місяць дзвонять в Контакт-центр, автоматично отримати доступ до онлайн-сервісу 104.ua.

При цьому розуміючи обмеження, з якими зіткнулися споживачі природного газу по всій Україні, Регіональна газова компанія ввела ідентифікацію клінетов за номером мобільного телефону, що спростило процес реєстрації на сайті 104.ua для клієнтів Контакт центру.

Таким чином, тепер всі бажаючі споживачі, які зателефонують з смартфона у РГК Контакт-центр, матимуть можливість автоматично створити Особистий кабінет на сайті 104.ua про що клієнт отримає СМС-повідомлення.

При цьому, щоб скористатися кабінетом, йому достатньо перейти по посиланню і ввести логін і пароль, які прийдуть в повідомленні.

«Каратнин обмежує пересування наших співгромадян, що збільшує запит на безконтактні сервіси. Тому ми екстрено, всього за кілька днів розробили експрес-реєстрацію, максимально спростивши доступ споживачів природного газу до онлайн сервісів газових компаній в цей непростий час», - говорить директор РГК Контакт центр Коноз Андрій.

Спрощена процедура реєстрації дозволить розвантажити Контакт центру в пікові періоди, доступ до сервісів 104.ua допоможе клієнтам здійснювати всі необхідні операції онлайн.

Наприклад, гарантовано передати показання лічильників, безпечно платити за газ і його доставку, першими завантажувати квитанції на оплату послуг, отримувати дані про споживання газу в енергетичних одиницях і багато іншого.

Зараз єдиним сервісом для споживачів природного газу 104.ua по всій Україні користується близько 2,7 млн домогосподарств.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

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