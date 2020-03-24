Имеет ли право "Муниципальная варта" проверять документы и не пускать в троллейбус, - СМИ

С понедельника в Киеве действуют жесткие ограничения в транспорте. Большинство маршрутов по городу отменены. Для тех, кто работает, проезд разрешен по спецпропускам или рабочим удостоверениям, доказывающим необходимость пребывания на служебном посту. В салон пускают не больше 20 человек и обязательно в масках. За выполнением карантинных требований следит полиция и представители "Муніципальної варти" - организации, которая позиционирует себя как охранники общественного порядка.

Информация о том, что власть частично передана в руки активистов, несколько встревожила киевлян. Многим вспомнился 2014 год, когда различные "самообороны" фактически занимались самоуправством в городе. "КП" в Украине" решила узнать, какие у кого права.

Участие "Муніципальної варти" в обеспечении карантинных мероприятий оговорено в протоколе специальной комиссии Киевской горгосадминистрации, которая занимается противовирусными мероприятиями. Смысл в том, что силами одной полиции весь транспорт не проконтролировать. С одной стороны, это правильно, с другой - "стражники" заработали неоднозначную репутацию. Прославились не столько тем, что наводили порядок на улицах, сколько борьбой с бомжами и карманниками. Причем последних выискивали исключительно среди представителей ромов, из-за чего заработали обвинение в расизме.

Многие члены "Муніципальної варти" состоят или состояли в ультраправой организации "С14", были представителями самого радикального крыла "Свободы" и, по сути, не так много сотрудничали с полицией, поскольку имели свои взгляды на такие понятия, как порядок и справедливость.

Официально в киевской полиции говорят: "Муніципальну варту" власти привлекли только для поддержания карантина в транспорте. Неофициально допускают, что бравые ребята могут превышать свои полномочия, как это уже случалось.

С 2000 года в Украине действует закон "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы". Представителям общественных формирований, которые зарегистрированы в таком качестве, разрешено носить и применять спецсредства к нарушителям. Доставлять нарушителей в участки и даже составлять административные протоколы, если "общественники" прошли специальное обучение.

- По замыслу такие общественные формирования должны были подменить собой распространенные в советское время добровольные народные дружины (ДНД), - рассказал нам один из сотрудников полиции. - Но на деле вышло не совсем так. Маршруты ДНД контролировались милицией, наручники и дубинки если и выдавались, то тоже только в райотделах. А в наше время большинство формирований создаются сами для себя либо для защиты каких-то интересов. Полиция такие группы систематически не контролирует. Тем более в случае с "Муніципальною вартою" в Киеве.

Однако сдерживающие механизмы есть, и о них рассказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Константин Кривенко.

Члены общественных формирований не могут полностью подменять собой функции полиции. В патрулях они должны работать с представителями закона, но в случае ЧП могут получить отдельную разнарядку. В этом случае имеют право остановить подозрительного прохожего для проверки документов, но не имеют права проводить досмотр вещей. Для этого обязаны вызвать полицию.

Если столкнулись с самоуправством, сами вызывайте полицию на место.

Современные "дружинники" имеют право пресечь нарушение и задержать нарушителя до приезда полиции либо доставить в райотдел. Либо задержать за неповиновение в случае отказа предъявить документы.

Если человека силой доставили в райотдел, а он оказался не виноват, активист может понести уголовную ответственность за незаконное лишение свободы. Заявление об этом пишется тут же в райотделе полиции.

Применять спецсредства представитель общественного формирования может только после предупреждения или в случае, когда окружающим людям либо ему самому угрожает опасность.

Если применение спецсредств признают неправомерным, грозит уголовная ответственность за превышение полномочий. Так же, кстати, как и сотруднику полиции.

Члены общественных формирований могут дежурить на блокпостах вместе с полицией, но не имеют права самостоятельно останавливать и досматривать автомобили (как в 2014-м это делала самооборона).

Не имеют права на хранение и ношение боевого огнестрельного оружия.

Общественные формирования по охране общественного порядка должны заключить меморандум с полицией, вести реестр своих членов и выдавать удостоверения. При общении с гражданами добровольные помощники полиции обязаны представляться и показывать свои удостоверения.

Если документы вызывают сомнение, вызывайте полицию.

К этому стоит добавить, что основная задача общественных формирований по охране порядка сводится к разъяснительной работе, а не к проявлению силовых мер. Для более серьезных мер они должны вызывать полицию.