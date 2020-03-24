Фонд Вадима Новинского оказывает поддержку пожилым людям в условиях карантина

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы продолжает всеукраинскую акцию поддержки пожилых людей в условиях карантина, сообщает пресс-служба Фонда в сети Facebook.

В рамках акции ветеранам ВОВ, труда и инвалидам адресно раздаются продукты первой необходимости, чтобы максимально оградить от опасности заражения пожилых людей, находящихся в зоне риска.

Работники Фонда вместе с представителями судостроительной компании Smart Maritime Group в понедельник начали доставлять продуктовые наборы жителям Херсона, а уже в среду аналогичная помощь будет оказана в Николаеве.

Всего в рамках акции в этих двух городах будут розданы 800 наборов или 5 тонн продуктов.

"Прежде всего эта акция поможет пожилым людям оставаться в режиме карантина и не подвергать себя риску заражения. На данном этапе мы выделили 800 человек, в том числе и из нашей ветеранской организации и надеемся, что дальше, возможно совместными усилиями с другими бизнесами, мы будем расширять круг людей, которым предоставляется помощь", - отметил генеральный директор Smart Maritime Group Дмитрий Красников.

Напомним, что ранее данный проект стартовал в Киеве и области. В ближайшие дни к акции присоединятся подразделения Фонда в Одесской и Донецкой областях.

Справка. Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы основан в сентябре 2008 года для реализации благотворительных инициатив компании Смарт-Холдинг, главным акционером которой является Вадим Новинский. Фонд оказывает благотворительную поддержку, направленную на воспитание будущего поколения на основах православной веры, укрепление семьи и повышение ее роли в обществе. Фонд поддерживает проекты в сферах духовно-просветительской деятельности, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта. Миссия Фонда - способствовать процветанию общества, разносторонне развивая его культуру и духовность на основах православной веры.