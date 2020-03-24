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24 березня 2020, вівторок, 12:25 378
Суспільство 2020-03-24T13:45:02+02:00
Українські Новини
Фонд Вадима Новинського надає підтримку людям похилого віку в умовах карантину

Фонд Вадима Новинського надає підтримку людям похилого віку в умовах карантину

Ірина Дорофейчук
Карантин, Smart Maritime Group, Вадим Новинський, Пандемія, Коронавірус, Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського
Допомога ветеранам та людям похилого віку. Фото: Smart Maritime Group
Допомога ветеранам та людям похилого віку. Фото: Smart Maritime Group

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрова Пресвятої Богородиці продовжує всеукраїнську акцію підтримки літніх людей в умовах карантину, повідомляє прес-служба Фонду в мережі Facebook.

В рамках акції ветеранам ВВВ, праці та інвалідам адресно доправляють продукти першої необхідності, щоб максимально захистити від небезпеки зараження людей похилого віку, які перебувають в зоні ризику.

Працівники Фонду разом з представниками суднобудівної компанії Smart Maritime Group в понеділок почали доставляти продуктові набори жителям Херсона, а вже в середу аналогічна допомога буде надана в Миколаєві.

Всього в рамках акції в цих двох містах будуть роздані 800 наборів або 5 тонн продуктів.

"Перш за все ця акція допоможе літнім людям залишатися в режимі карантину і не піддавати себе ризику зараження. На даному етапі ми виділили 800 осіб, в тому числі і з нашої ветеранської організації і сподіваємося, що далі, можливо спільними зусиллями з іншими бізнесами, ми будемо розширювати коло людей, яким надається допомога", - зазначив генеральний директор Smart Maritime Group Дмитро Красніков.

Нагадаємо, що раніше даний проект стартував в Києві і області. У найближчі дні до акції приєднаються підрозділи Фонду в Одеській і Донецькій областях.

Довідка. Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрова Пресвятої Богородиці заснований у вересні 2008 року для реалізації благодійних ініціатив компанії Смарт-Холдинг, головним акціонером якої є Вадим Новинський. Фонд надає благодійну підтримку, спрямовану на виховання майбутнього покоління на засадах православної віри, зміцнення сім'ї та підвищення її ролі в суспільстві. Фонд підтримує проекти в сферах духовно-просвітницької діяльності, освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва і спорту. Місія Фонду - сприяти процвітанню суспільства, різнобічно розвиваючи його культуру і духовність на засадах православної віри.

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