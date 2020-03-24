В 2019 ВВП увеличился на 3,2%, - НБУ

В то время, как эксперты прогнозируют, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD, в 2019 году валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,2%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 2019 рост украинской экономики оставался устойчивым: реальный ВВП увеличился на 3,2%, незначительно замедлившись по сравнению с 2018 (3,4%).

В 4-м квартале 2019 реальный ВВП вырос на 1,5% в годовом измерении.

"Фактические темпы роста экономики в 2019 соответствовали оценке НБУ, опубликованной в Инфляционном отчете за январь 2020 (3,3%)", - говорится в сообщении.

Основным драйвером роста реального ВВП в прошлом году оставался внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный.

Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,9% после их увеличения на 9,3% в 2018.

Потребление поддерживали прежде всего значительные темпы роста заработных плат и пенсий.

Отмечается, что этому также способствовали достаточно высокие потребительские настроения населения, а также замедление инфляции.

В то же время потребление государственного сектора уменьшилось (на 4,9%), что обусловлено прежде всего ожидаемо сдержанной фискальной политикой правительства в период пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

Весомым фактором экономического роста оставалась также инвестиционная активность.

Валовое накопление основного капитала возросло на 14,2%.

Инвестиционной активности способствовали высокие деловые ожидания предприятий, улучшение финансовых результатов предприятий, ремонтные работы на отдельных промышленных предприятиях, в частности, металлургических, а также активная реализация бизнесом и государством инфраструктурных проектов, например, в сфере альтернативной энергетики, а также развития дорог.

Указывается, что некоторое замедление инвестиционной активности по сравнению с 2018 годом (с 16,6%) обусловлено в значительной степени статистическим эффектом высокой базы сравнения прошлого года, которая в том числе отражала продажу операторам мобильной связи лицензий 4G.

Физические объемы экспорта товаров и услуг после незначительного снижения в 2018 заметно выросли в 2019 - на 6,7%, чему способствовали высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

В то же время значительный экспорт аграрной продукции и поставки продукции, произведенной в предыдущие периоды, привели к существенному уменьшению запасов, особенно во втором полугодии 2019.

Ускорился рост импорта - до 6,3% по сравнению с 3,0% в 2018.

Это обусловлено как большими объемами импорта природного газа в условиях неопределенности относительно нового контракта на транзит российского газа, так и устойчивым внутренним спросом, в частности, на машиностроительную продукцию.

В результате отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП существенно уменьшился - до -0,4 п.п. по сравнению с -2,3 п.п. в 2018.

В разрезе видов деятельности существенный вклад в рост ВВП в 2019 году внесло строительство, что отражало высокую инвестиционную активность предприятий.

"Устойчивый потребительский спрос поддерживал рост добавленной стоимости в секторах торговли и транспорта. Высокими темпами рос также финансовый сектор. Очередной рекордный урожай поддерживал рост добавленной стоимости в агросекторе", - подчеркнули в НБУ.

В то же время промышленное производство в 2019 снизилось из-за неблагоприятной внешней ценовой конъюнктуры и теплой зимней погоды, что, в частности, негативно сказалось на показателях энергетического сектора.

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