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24 марта 2020, вторник, 09:09 3652
Медицина 2020-03-24T09:09:01+02:00
Українські Новини
Украинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, - Шимкив

Украинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, - Шимкив

Татьяна Зотова
Медицина, Лекарства, Дарница, Фармакология, Коронавирус, Дмитрий Шимкив, Фармацевтическая фирма
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Правительство Индии запретило экспорт 27 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных средств в связи с необходимостью бороться с коронавирусом внутри страны. В частности, под запрет попали парацетамол, антивирусные препараты, антибиотики.

Индия является одним из ключевых поставщиков лекарств и их компонентов на мировом рынке, поэтому запрет нарушит цепочки поставок и окажет негативное влияние на фармацевтическое производство в Европе и США. Впрочем, представители украинских фармкомпаний уверяют, что смогут перестроиться на отечественное сырье и сохранить объемы производства.

"Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и активных фармацевтических ингридиентов (АФИ). Фармацевтическая компания "Дарница" готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии", - прокомментировал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Отметим, что Индия является вторым после Германии импортером лекарственных препаратов в Украину. В 2018 году объем индийского импорта составил $146 млн.

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