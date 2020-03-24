підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новини
  • Політика
  • Медицина
  • Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків
24 березня 2020, вівторок, 09:09 390
Медицина 2020-03-24T11:15:02+02:00
Українські Новини
Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків

Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків

Тетяна Зотова
Медицина, Фармацевтика, ліки, Фармацевтична фірма
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Уряд Індії заборонив експорт 27 активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та готових лікарських засобів у зв'язку з необхідністю боротися з коронавірусів всередині країни. Зокрема, під заборону потрапили парацетамол, антивірусні препарати, антибіотики.

Індія є одним з ключових постачальників ліків і їх компонентів на світовому ринку, тому заборона порушить ланцюжок поставок і спичинить негативний вплив на фармацевтичне виробництво в Європі і США. Втім, представники українських фармкомпаній запевняють, що зможуть перебудуватися на вітчизняну сировину і зберегти обсяги виробництва.

"Добре, що в Україні є потужна незалежна фармацевтична індустрія з виробниками готових лікарських засобів і активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ). Фармацевтична компанія "Дарниця" готова і продовжує виробляти необхідні ліки, незважаючи на дії влади Індії", - прокоментував голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Зазначимо, що Індія є другим після Німеччини імпортером лікарських препаратів в Україні. У 2018 році обсяг індійського імпорту склав $146 млн.

Більше новин про: Медицина Фармацевтика ліки Фармацевтична фірма "Дарниця"(Київ) Дарниця Дмитро Шимків Коронавірус Україна-Індія

"Дарниця" перевела співробітників офісу на дистанц...
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підп...
IT-директора "Дарниці" визнано кращим в Україні в ...
Бажання "Укрпошти" монопольно доставляти ліки викл...
За добу в Україні 11 нових випадків коронавірусу. Київ став епіцентром захворювання
В Італії від коронавірусу загинули понад 6 тис. осіб. Дані на 24 березня
Новини
"АТБ" вводить спеціальні години для обслуговування пенсіонерів 11:11
Президент Ізраїлю читає онлайн-казки дітям.Фото: facebook/ReuvenRivlin
Президент Ізраїлю допомагає батькам відпочити під час карантину, читаючи казки онлайн дітям 11:00
Зеленський почав оплачувати роботу Єрмака, а Мендель підвищив оклад 10:51 Документ
Сьогодні Кличко дасть екстрений брифінг з коронавірусу в Києві 10:50
Долар і євро злетіли. Курс валют 24 березня 10:35
більше новин
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
Щоб доплатити пенсіонерам по 1000 гривень необхідно прийняти закон
Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень 08:33
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик: Будівництво доріг в результаті поповнює бюджети всіх рівнів 14:51
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok