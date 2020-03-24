Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків

Уряд Індії заборонив експорт 27 активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та готових лікарських засобів у зв'язку з необхідністю боротися з коронавірусів всередині країни. Зокрема, під заборону потрапили парацетамол, антивірусні препарати, антибіотики. Індія є одним з ключових постачальників ліків і їх компонентів на світовому ринку, тому заборона порушить ланцюжок поставок і спичинить негативний вплив на фармацевтичне виробництво в Європі і США. Втім, представники українських фармкомпаній запевняють, що зможуть перебудуватися на вітчизняну сировину і зберегти обсяги виробництва. "Добре, що в Україні є потужна незалежна фармацевтична індустрія з виробниками готових лікарських засобів і активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ). Фармацевтична компанія "Дарниця" готова і продовжує виробляти необхідні ліки, незважаючи на дії влади Індії", - прокоментував голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків. Зазначимо, що Індія є другим після Німеччини імпортером лікарських препаратів в Україні. У 2018 році обсяг індійського імпорту склав $146 млн.