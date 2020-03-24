Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, - Кабмин

Несмотря на то, что по прогнозам экспертов в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD, Украина продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики", - говорится в нем.

Отмечается, что Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильной позиции, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %.

Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.