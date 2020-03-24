Скорочення економіки неминуче, важливо уникнути зупинки значної частини підприємств, - експерт

В той час, як експерт спрогнозував обвал гривні і падіння ВВП через можливе продовження карантину до літа, Інвесткомпанія Concorde Capital прогнозує вплив карантину на падіння ВВП на 4-5% і курс гривні 28,5 UAH/USD на кінець 2020 року.

Про це повідомила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко Українським Новинам.

"На наш погляд, карантинні заходи в тій чи іншій мірі будуть зберігатися і до травня, і до червня. На даному етапі критичним є питання запобігання зупинки промислових підприємств внаслідок зупинки пасажирських перевезень. На наш погляд, найближчим часом уряд має розробити механізм взаємодії керівництва підприємств і місцевої влади для забезпечення транспортування співробітників (за умови дотримання карантинних вимог)", - повідомила вона.

При цьому Ахтирко зазначила, що скорочення економіки виглядає неминучим, проте важливо уникнути зупинки значної частини великих і середніх промислових підприємств, функціонування яких неможливо без фізичної присутності працівників.

"Якщо це буде досягнуто, то можна сказати, що це буде сприятливий результат розвитку подій. Ми очікуємо, що в цьому випадку скорочення економіки складе 4-5%. Очікування щодо курсу на літні місяці - 27 UAH/USD. На кінець року - 28,5 UAH/USD", - підсумувала експерт.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд.