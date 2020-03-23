Овнам следует уделить внимание коже, а у Рыб будет хорошее самочувствие — гороскоп здоровья на вторник

Важно следить за своим самочувствием каждый день, не стоит забывать и про психическое здоровье. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать, на что следует обращать внимание и какие проблемы могут возникнуть. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 24 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам уделить внимание коже. Особенно если есть угревая сыпь. Уходовые процедуры во вторник очень сильно помогут.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам во вторник следует уделить внимание кишечнику. Звезды советуют провести профилактику воспалительных заболеваний. Также не нужно забывать про правильное питание.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день самочувствие Близнецов будет зависеть от них самих. Потому звезды советуют не забывать про качественное питание и отдых.

Рак (21 июня – 22 июля)

Во вторник Раки могут почувстовать сильный упадок сил. Звезды советуют добавить в рацион свежие овощи и фрукты, а также чередовать работу с полноценным отдыхом.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день звезды не советуют Львам поднимать тяжести и делать упражнения на спину. Есть риск возникновения болей в спине. Также следует избегать сквозняков.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам позаботиться о состоянии своих волос. Помогут в этом деле косметические средства, которые содержат витамины группы В и витамин Е.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам звезды советуют избегать стрессов и сильных переживаний. В этот день они будут губительно действовать на нервную систему.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Во вторник звезды советуют Скорпионам устроить щадящую чистку кишечника. В этом помогут правильное питание и соблюдение питьевого режима.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов во вторник есть риск получить расстройство желудка. Звезды советуют тщательно промывать все овощи, фрукты и зелень.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Во вторник Козероги столкнутся с такими последствиями постоянного перенапряжения, как вялость, рассеянность и проблемы со сном. Звезды советуют приложить максимум усилий, чтобы как можно скорее исправить это.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям избегать пыльных помещений в этот день. Есть риск возникновения аллергических реакций.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы во вторник будут прекрасно себя чувствовать. Но звезды советуют не забывать о том, что это состояние необходимо поддерживать. Не стоит нагружать себя сверх меры.

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