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23 марта 2020, понедельник, 05:28 104 Инфографика
Lifestyle 2020-03-23T05:28:01+02:00
Українські Новини
Девам следует провести день с семьей, а Весы почувствуют уверенность в себе — гороскоп на понедельник

Девам следует провести день с семьей, а Весы почувствуют уверенность в себе — гороскоп на понедельник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Понедельник для некоторых знаков зодиака будет удачным, даже погода не сможет испортить им настроение. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на понедельник, 23 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем у знака зодиака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем у знака зодиака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам не нагружать себя делами сверх меры. Часть понедельника следует посвятить отдыху. Иначе во вторник они будут чувствовать усталость.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы могут очень сильно поссориться с кем-то из близких. Звезды советуют идти на уступки, иначе ссора может затянуться надолго.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день звезды не советуют Близнецам полагаться только на себя и свою интуицию. Если представителям этого знака необходимо будет принять важное решение, то лучше всего спросить совета у кого-то из близких.

Рак (21 июня – 22 июля)

В понедельник у Раков будет хороший день. Они буду способны быстро принимать решения, потому справятся с любым объемом работ.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов в понедельник будет мечтательное настроение. Но звезды советуют сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Иначе есть риск пропустить что-то важное.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам провести день с семьей. Это поможет зарядиться энергией и принесет массу удовольствия.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы почувствуют уверенность в себе и своих действиях. Звезды уверяют, что этот день станет началом позитивных изменений.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Окружающие будут прощать Скорпионам любые ошибки. Но звезды не советуют злоупотреблять этим.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцов ждет неожиданное событие. Но звезды уверяют, что это будет что-то хорошее, потому можно не волноваться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов будет благоприятный день для реализации давних планов. Звезды советуют воспользоваться этим шансом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеям неободимо будет проявить гибкость в общении с окружающим. Иначе есть риск нарваться на конфликт.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В понедельник Рыбы могут довериться своей интуиции. Она подскажет, что небходимо сделать, а какие дела можно отложить на другой день.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака астрологи советуют уделить внимание своему здоровью.

Ранее сообщалось о том, какие романтические комедии помогут скрасить дни на карантине.

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