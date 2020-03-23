Секретарь СНБО еще в январе просил Гончарука запретить экспорт масок и средств защиты

Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в конце января просил тогда еще премьер-министра Алексея Гончарука запретить экспорт масок, перчаток и средств защиты. Однако правительство письмо проигнорировало, хотя сейчас в аптечных сетях по-прежнему нет медицинских масок.

Об этом пишет на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, пишет KP.ua.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий. Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок", – написал Бутусов.

Данилов просил Гончарука запретить экспорт масок. Фото:facebook.com/butusov.yuriy

В то же время в распоряжении издания "Обозреватель" оказалось еще одно письмо Данилова к Гончаруку. Оно датировано 8 февраля, и в нем также идет речь о запрете экспорта масок. По данным журналистов, премьер Гончарук не отреагировал и на второе обращение.

Данилов просил Гончарука запретить экспорт масок. Фото: obozrevatel.com

В результате только в феврале из страны вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра. Запретил экспорт уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. На данный момент в большинстве аптек масок нет. Там, где они есть, цены взлетели в сотни раз – в некоторых аптеках их продают по 800 грн за 100 штук при себестоимости всей упаковки в 20 грн.

По словам Бутусова, "таким образом премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и оказал содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны". Бутусов также предоставил фото обращения Данилова к Гончаруку.

Реакции экс-премьер-министра Алексея Гончарука на данный момент нет.

В ночь с 22 на 23 марта в Украину прибыл самолет из Китая, на борту которого находятся медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

В связи с отсутствием масок в аптеках украинцы активно делятся в соцсетях своими способами пошить или сделать их своими руками.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает, что коронавирус сбрасывает маски с людей.

Тем временем, в Новой таможне поставки масок в Испанию назвали абсолютно легальными.