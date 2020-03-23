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23 марта 2020, понедельник, 20:00 16
Жизнь 2020-03-23T20:45:02+02:00
Українські Новини
Вкусный пост-2020: простое и легкое постное меню на неделю

Вкусный пост-2020: простое и легкое постное меню на неделю

Ольга Фандорина
Пост, Великий пост, Великий пост-2020, Постное меню на неделю
Котлеты из красной чечевицы. Фото: edimdoma.ru
Котлеты из красной чечевицы. Фото: edimdoma.ru

Пока мы все сидим по домам на карантине, часто моем руки, печем хлеб и избегаем людных мест, Великий пост еще никто не отменял, и Українські Новини по-прежнему готовы опубликовать легкое и вкусное постное меню на грядущую неделю. 

Как известно, основу рациона составляют растительные продукты – зерновые, бобовые продукты, овощи, фрукты, орехи, грибы. Старайтесь, чтобы во время поста не страдал ваш режим питания. Не пропускайте завтраки и не забывайте о перекусах.

Постный понедельник:

  • Завтрак: овсянка с помидорами и луком
  • Обед: салат из капусты с огурцом; постный суп из чечевицы
  • Полдник: постные хлебцы с пастой из оливок
  • Ужин: зеленая стручковая фасоль

Запеканка из картофеля с грибами. Фото: edimdoma.ruЗапеканка из картофеля с грибами. Фото: edimdoma.ru

Постный вторник:

  • Завтрак: булгур по-турецки
  • Обед: рисовые зразы с грибами
  • Полдник: постные хлебцы с пастой из оливок
  • Ужин: Винегрет с чесноком и каперсами

Постная среда:

  • Завтрак: постные свекольные котлеты
  • Обед: суп с томатной пастой и лапшой;
  • Полдник: салат со свеклой, морковью и апельсином
  • Ужин: ароматная чечевица с овощами

Сладкий рис. Фото: edimdoma.ruСладкий рис. Фото: edimdoma.ru

Постный четверг:

  • Завтрак: сладкий плов с сухофруктами и орехами
  • Обед: Тушеные кабачки с помидорами и баклажанами (рататуй)
  • Полдник: вертута с тыквой
  • Ужин: ароматная чечевица с овощами

Постная пятница:

  • Завтрак: салат из редиски и огурцов
  • Обед: морковный суп-пюре с хрустящим нутом
  • Полдник: фалафель из нута
  • Ужин: цветная капуста в духовке

Постная суббота:

  • Завтрак: паштет из чечевицы на бутерброды
  • Обед: гаспачо; котлеты из моркови постные
  • Полдник: печеные яблоки с изюмом, орехами и медом
  • Ужин: Котлеты из моркови постные

Грибная солянка. Фото: edimdoma.ruГрибная солянка. Фото: edimdoma.ru

Постное воскресенье:

  • Завтрак: Котлеты из красной чечевицы
  • Обед: Грибная солянка
  • Полдник: постный морковный торт
  • Ужин:Запеканка из картофеля и грибов

Ранее сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

Также ранее рассказывалось, как приготовить сочные весенние капустные котлеты.

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