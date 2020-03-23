Вкусный пост-2020: простое и легкое постное меню на неделю

Пока мы все сидим по домам на карантине, часто моем руки, печем хлеб и избегаем людных мест, Великий пост еще никто не отменял, и Українські Новини по-прежнему готовы опубликовать легкое и вкусное постное меню на грядущую неделю. Как известно, основу рациона составляют растительные продукты – зерновые, бобовые продукты, овощи, фрукты, орехи, грибы. Старайтесь, чтобы во время поста не страдал ваш режим питания. Не пропускайте завтраки и не забывайте о перекусах. Постный понедельник: Завтрак: овсянка с помидорами и луком Обед: салат из капусты с огурцом; постный суп из чечевицы Полдник: постные хлебцы с пастой из оливок Ужин: зеленая стручковая фасоль Запеканка из картофеля с грибами. Фото: edimdoma.ru Постный вторник: Завтрак: булгур по-турецки Обед: рисовые зразы с грибами Полдник: постные хлебцы с пастой из оливок Ужин: Винегрет с чесноком и каперсами Постная среда: Завтрак: постные свекольные котлеты Обед: суп с томатной пастой и лапшой; Полдник: салат со свеклой, морковью и апельсином Ужин: ароматная чечевица с овощами Сладкий рис. Фото: edimdoma.ru Постный четверг: Завтрак: сладкий плов с сухофруктами и орехами Обед: Тушеные кабачки с помидорами и баклажанами (рататуй) Полдник: вертута с тыквой Ужин: ароматная чечевица с овощами Постная пятница: Завтрак: салат из редиски и огурцов Обед: морковный суп-пюре с хрустящим нутом Полдник: фалафель из нута Ужин: цветная капуста в духовке Постная суббота: Завтрак: паштет из чечевицы на бутерброды Обед: гаспачо; котлеты из моркови постные Полдник: печеные яблоки с изюмом, орехами и медом Ужин: Котлеты из моркови постные Грибная солянка. Фото: edimdoma.ru Постное воскресенье: Завтрак: Котлеты из красной чечевицы Обед: Грибная солянка Полдник: постный морковный торт Ужин:Запеканка из картофеля и грибов Ранее сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью. Также ранее рассказывалось, как приготовить сочные весенние капустные котлеты.