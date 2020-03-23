Вкусный пост-2020: простое и легкое постное меню на неделю

Пока мы все сидим по домам на карантине, часто моем руки, печем хлеб и избегаем людных мест, Великий пост еще никто не отменял, и Українські Новини по-прежнему готовы опубликовать легкое и вкусное постное меню на грядущую неделю.

Как известно, основу рациона составляют растительные продукты – зерновые, бобовые продукты, овощи, фрукты, орехи, грибы. Старайтесь, чтобы во время поста не страдал ваш режим питания. Не пропускайте завтраки и не забывайте о перекусах.

Постный понедельник:

Завтрак: овсянка с помидорами и луком

Обед: салат из капусты с огурцом; постный суп из чечевицы

Полдник: постные хлебцы с пастой из оливок

Ужин: зеленая стручковая фасоль

Запеканка из картофеля с грибами. Фото: edimdoma.ru

Постный вторник:

Завтрак: булгур по-турецки

Обед: рисовые зразы с грибами

Полдник: постные хлебцы с пастой из оливок

Ужин: Винегрет с чесноком и каперсами

Постная среда:

Завтрак: постные свекольные котлеты

Обед: суп с томатной пастой и лапшой;

Полдник: салат со свеклой, морковью и апельсином

Ужин: ароматная чечевица с овощами

Сладкий рис. Фото: edimdoma.ru

Постный четверг:

Завтрак: сладкий плов с сухофруктами и орехами

Обед: Тушеные кабачки с помидорами и баклажанами (рататуй)

Полдник: вертута с тыквой

Ужин: ароматная чечевица с овощами

Постная пятница:

Завтрак: салат из редиски и огурцов

Обед: морковный суп-пюре с хрустящим нутом

Полдник: фалафель из нута

Ужин: цветная капуста в духовке

Постная суббота:

Завтрак: паштет из чечевицы на бутерброды

Обед: гаспачо; котлеты из моркови постные

Полдник: печеные яблоки с изюмом, орехами и медом

Ужин: Котлеты из моркови постные

Грибная солянка. Фото: edimdoma.ru

Постное воскресенье:

Завтрак: Котлеты из красной чечевицы

Обед: Грибная солянка

Полдник: постный морковный торт

Ужин:Запеканка из картофеля и грибов

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