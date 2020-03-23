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23 марта 2020, понедельник, 19:10 1090
Кабмин 2020-03-23T19:15:49+02:00
Українські Новини
Кулеба против введения чрезвычайного положения в Украине сейчас

Кулеба против введения чрезвычайного положения в Украине сейчас

Ярина Вацяк
МИД, Чрезвычайное положение, Дмитрий Кулеба, коронавирус в Украине
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что введение в Украине чрезвычайного положения - это чрезмерный шаг, но в случае отсутствия альтернатив при необходимости готов его поддержать.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Если будет срочная необходимость тут и сейчас, то я, безусловно, поддержу. Но в целом мой подход такой, что с коронавирусом необходимо бороться с минимальным давлением на экономику, права и свободы граждан. В борьбе главное - не пересечь никаких красных линий, которые потом будет очень сложно откатывать назад. Но если я буду видеть, что ЧП - единственная мера, которая поможет нам стабилизировать ситуацию, то я буду это поддерживать", - сказал он.

Он добавил, что на данный момент власть пытается наносить минимальный вред экономике и свободам граждан, и вводит режим чрезвычайной ситуации в отдельных областях.

Чрезвычайное положение вводится указом Президента и подлежит утверждению Верховной Радой.

Предложения по введению чрезвычайного положения Президенту вносит Совет национальной безопасности и обороны, а в случае пандемий - Кабинет Министров.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее Геращенко подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине.

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