Ломают отрегулированную систему: эксперты раскритиковали инициативу НБУ по банковской комиссии

Эксперт Сергей Костенко считает, что Национальный банк Украины (НБУ) вмешательством в систему банковских кешбэков может нарушить конкурентную среду и ударить по доходам как банков, так и населения.

Об этом говорится в его блоге для интернет-издания "Цензор.нет".

Эксперт отметил, что эта инициатива негативно повлияет на долю наличной валюты в обороте и безналичные расчеты. В материале уточняется, что при карантине важно ограничить контакты между людьми, но решение НБУ сломает инструменты, с помощью которых продвигается безнал.

В Украине комиссия при расчетах картами составляет порядка 2% от суммы расчета, 1,8% приходится на долю банка, выпустившего карточку, еще 0,2% забирает банк, к которому подключен терминал. Эти суммы идут на программы, которые банки предлагают клиентам по кешбэку. Они же обеспечивают обслуживание карточек, терминалов, так до 60% людям возвращается.

Нацбанк же урезает для банков размер вознаграждения, действуя как страны Европейского Союза в этом вопросе. При этом ранее с банками был достигнут консенсус о снижении процента в течение 3 лет до 1,5%. Но в январе появилась информация, что НБУ пытается продавить через финансовый комитет Верховной Рады Украины процент до 1,5% с июля 2020 года, до 1% с января 2021 года и 0,5% с июля 2021 года. В марте НБУ подготовил более жесткий проект постановления ВР, где комиссия снижается до 0,7% до мая 2020 года. Об этом заявил сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский. Он отметил, что продавцы не будут снижать стоимость товара на 1%, который пытается отобрать у банков НБУ.

"Торговцы выторгуют этот 1% с банков, сломают отрегулированную рынком систему, увеличат прибыль, а цены не снизят. Клиенты активнее платят картами, когда на картах есть лояльность. Торговые сети пытаются убрать лояльность с карт действиями через НБУ - это приведет к снижению их прибыли. Если у банков не будет бюджета на лояльность - не будет лояльности. Не будет лояльности - клиенту будет все равно - платить наличными или безналом", - написал он.

Как он пишет, в Европе уменьшили комиссию за карточные расчеты, но потребителю на пользу это не пошло. "В Европе попробовали уменьшить комиссию. Под давлением торговцев и знаменем, что это улучшит кешлесс. В Европе у банков карты для клиентов стали платными… Банки увеличили процент за обмен валюты при использовании карт других стран. На этом можно "попасть" на сумму от 5 до 10% от суммы транзакции… Инициатива откровенно популистская", - отметил он.

Один из главных менеджеров "Приватбанка" Евгений Васильцов уточнил, что количество терминалов из-за этого может уменьшиться. "Все идет к тому, чтобы снять терминалы, так как госбанки в убыток работать не должны", - написал он.

Ситуацию прокомментировал аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Есть интересы банков, которые хотят зарабатывать и удерживать лояльность клиентов благодаря программам лояльности. Вмешательство без обсуждения вызовет сопротивление, ведь, по сути - это ручное регулирование рынка и установление ограничений, которое повлияет на конкуренцию. На фоне коронавируса и экономической рецессии банки будут хвататься за любую соломинку возможностей и как бы они не попытались компенсировать потери за счет других направлений… Такие инициативы могут вызвать недовольство. Главное для правительства - не "переборщить" с ручным управлением, чтобы потом вручную не пришлось возвращать все как было, что вряд ли удастся сделать удачно. В случае отсутствия диалога, каждый элемент в системе будет создавать проблемы", - резюмировал Киян.