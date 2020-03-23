подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 19:11 578
Финансы 2020-03-23T19:45:02+02:00
Українські Новини
Ломают отрегулированную систему: эксперты раскритиковали инициативу НБУ по банковской комиссии

Ломают отрегулированную систему: эксперты раскритиковали инициативу НБУ по банковской комиссии

Татьяна Зотова
НБУ, Национальный банк Украины, Сергей Костенко, Банковская комиссия
Деньги (иллюстрация). Фото: bank.gov.ua
Деньги (иллюстрация). Фото: bank.gov.ua

Эксперт Сергей Костенко считает, что Национальный банк Украины (НБУ) вмешательством в систему банковских кешбэков может нарушить конкурентную среду и ударить по доходам как банков, так и населения.

Об этом говорится в его блоге для интернет-издания "Цензор.нет".

Эксперт отметил, что эта инициатива негативно повлияет на долю наличной валюты в обороте и безналичные расчеты. В материале уточняется, что при карантине важно ограничить контакты между людьми, но решение НБУ сломает инструменты, с помощью которых продвигается безнал.

В Украине комиссия при расчетах картами составляет порядка 2% от суммы расчета, 1,8% приходится на долю банка, выпустившего карточку, еще 0,2% забирает банк, к которому подключен терминал. Эти суммы идут на программы, которые банки предлагают клиентам по кешбэку. Они же обеспечивают обслуживание карточек, терминалов, так до 60% людям возвращается.

Нацбанк же урезает для банков размер вознаграждения, действуя как страны Европейского Союза в этом вопросе. При этом ранее с банками был достигнут консенсус о снижении процента в течение 3 лет до 1,5%. Но в январе появилась информация, что НБУ пытается продавить через финансовый комитет Верховной Рады Украины процент до 1,5% с июля 2020 года, до 1% с января 2021 года и 0,5% с июля 2021 года. В марте НБУ подготовил более жесткий проект постановления ВР, где комиссия снижается до 0,7% до мая 2020 года. Об этом заявил сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский. Он отметил, что продавцы не будут снижать стоимость товара на 1%, который пытается отобрать у банков НБУ.

"Торговцы выторгуют этот 1% с банков, сломают отрегулированную рынком систему, увеличат прибыль, а цены не снизят. Клиенты активнее платят картами, когда на картах есть лояльность. Торговые сети пытаются убрать лояльность с карт действиями через НБУ - это приведет к снижению их прибыли. Если у банков не будет бюджета на лояльность - не будет лояльности. Не будет лояльности - клиенту будет все равно - платить наличными или безналом", - написал он.

Как он пишет, в Европе уменьшили комиссию за карточные расчеты, но потребителю на пользу это не пошло. "В Европе попробовали уменьшить комиссию. Под давлением торговцев и знаменем, что это улучшит кешлесс. В Европе у банков карты для клиентов стали платными… Банки увеличили процент за обмен валюты при использовании карт других стран. На этом можно "попасть" на сумму от 5 до 10% от суммы транзакции… Инициатива откровенно популистская", - отметил он.

Один из главных менеджеров "Приватбанка" Евгений Васильцов уточнил, что количество терминалов из-за этого может уменьшиться. "Все идет к тому, чтобы снять терминалы, так как госбанки в убыток работать не должны", - написал он.

Ситуацию прокомментировал аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Есть интересы банков, которые хотят зарабатывать и удерживать лояльность клиентов благодаря программам лояльности. Вмешательство без обсуждения вызовет сопротивление, ведь, по сути - это ручное регулирование рынка и установление ограничений, которое повлияет на конкуренцию. На фоне коронавируса и экономической рецессии банки будут хвататься за любую соломинку возможностей и как бы они не попытались компенсировать потери за счет других направлений… Такие инициативы могут вызвать недовольство. Главное для правительства - не "переборщить" с ручным управлением, чтобы потом вручную не пришлось возвращать все как было, что вряд ли удастся сделать удачно. В случае отсутствия диалога, каждый элемент в системе будет создавать проблемы", - резюмировал Киян.

Больше новостей о: НБУ Национальный банк Украины Сергей Костенко Банковская комиссия

В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков 19:31
Бойко посетил детский дом в Банченах, где одно из помещений оборудовали для приема больных 19:31
Зеленский объявил, что коронавирус сбрасывает маски с людей 19:20
Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
Среди пандемии коронавируса 20 тысяч украинцев по всему миру пытаются вернуться домой, — МИД 19:13
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены туристические поездки за границу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok