Ламають відрегульовану систему: експерти розкритикували ініціативу НБУ щодо банківської комісії

Експерт Сергій Костенко вважає, що Національний банк України (НБУ) своїм втручанням в систему банківських кешбеков може порушити конкурентне середовище та завдати удару по доходах як банків, так й населення.

Про це йдеться в його блозі для інтернет-видання "Цензор.нет".

Експерт зазначив, що ця ініціатива негативно вплине на долю готівкової валюти в обігу та безготівкові розрахунки. У матеріалі уточнюється, що при карантині важливо обмежити контакти між людьми, але рішення НБУ зламає інструменти, за допомогою яких просувається безготівкові розрахунки.

В Україні комісія при розрахунках картками становить близько 2% від суми розрахунку, 1,8% припадає на частку банку, що випустив картку, ще 0,2% забирає банк, до якого підключений термінал. Ці суми йдуть на програми, які банки пропонують клієнтам щодо кешбеку. Вони ж забезпечують обслуговування карток, терміналів, так до 60% людей повертається.

Нацбанк же урізає для банків розмір винагороди, діючи як країни Європейського Союзу в цьому питанні. При цьому раніше з банками було досягнуто консенсусу про зниження відсотка протягом 3 років до 1,5%. Але в січні з'явилася інформація, що НБУ намагається продавити через фінансовий комітет Верховної Ради України відсоток до 1,5% з липня 2020 року, до 1% з січня 2021 року та 0,5% з липня 2021 року. У березні НБУ підготував більш жорсткий проект постанови Ради, де комісія знижується до 0,7% до травня 2020 року. Про це заявив співзасновник "монобанк" Олег Гороховський. Він зазначив, що продавці не будуть знижувати вартість товару на 1%, який намагається відібрати у банків НБУ.

"Торговці виторгують цей 1% з банків, зламають відрегульовану ринком систему, збільшать прибуток, а ціни не знизять. Клієнти активніше платять картами, коли на картах є лояльність. Торгові мережі намагаються прибрати лояльність з карт діями через НБУ - це призведе до зниження їхнього прибутку. Якщо у банків не буде бюджету на лояльність - не буде лояльності. Якщо не буде лояльності - клієнтові буде все одно - платити готівкою або безготівково", - написав він.

Як він пише, в Європі зменшили комісію за карткові розрахунки, але споживачеві на користь це не пішло. "В Європі спробували зменшити комісію. Під тиском торговців та прапором, що це поліпшить кешлесс. В Європі у банків карти для клієнтів стали платними... Банки збільшили відсоток за обмін валюти при використанні карт інших країн. На цьому можна "вскочити" на суму від 5 до 10% від суми транзакції... Ініціатива відверто популістська", - зазначив він.

Один з головних менеджерів "Приватбанку" Євген Васильцов уточнив, що кількість терміналів через це може зменшитися. "Все йде до того, щоб зняти термінали, так як держбанки в збиток працювати не повинні", - написав він.

Ситуацію прокоментував аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян.

"Є інтереси банків, які хочуть заробляти та утримувати лояльність клієнтів завдяки програмам лояльності. Втручання без обговорення викличе опір, адже, по суті - це ручне регулювання ринку й встановлення обмежень, яке вплине на конкуренцію. На тлі коронавирусу та економічної рецесії банки будуть хапатися за будь-яку соломинку можливостей і як би вони не спробували компенсувати втрати за рахунок інших напрямків... Такі ініціативи можуть викликати невдоволення. Головне для уряду - не "переборщити" з ручним керуванням, щоб потім вручну не довелося повертати все як було, що навряд чи вдасться зробити вдало. У разі відсутності діалогу, кожен елемент в системі буде створювати проблеми", - резюмував Киян.